SaS: SR sa nezapojí do testovania finančnej gramotnosti

Bratislava 10. decembra (TASR) - Neobjednanie testovania finančnej gramotnosti PISA 2021 považuje strana SaS za obrovskú chybu. Preto vyzvala šéfku rezortu školstva Martinu Lubyovú (SNS), aby našla prostriedky na testy finančnej gramotnosti v PISA 2021. Odbor komunikácie a protokolu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR poznamenal, že strana zavádza tým, že ministerstvo nemá záujem o testovanie finančnej gramotnosti. Poukázal na to, že už tri uplynulé testovania zahŕňali test finančnej gramotnosti.



Sledovanie finančnej gramotnosti je v testoch PISA iba voliteľné, avšak podľa poslanca Národnej rady SR Branislava Gröhlinga (SaS) by to malo byť spolu s kritickým myslením prioritou pre budúceho ministra. "Slabá finančná gramotnosť vedie ľudí k zadlžovaniu či podľahnutiu finančným podvodníkom. Slabé kritické myslenie navyše vytvára ľudí, ktorí neoverujú fakty a podľahnú dezinformáciám. Aj preto vyzývame ministerku Lubyovú, aby našla prostriedky na testy finančnej gramotnosti v PISA 2021," povedal Gröhling.



Ministerstvo tvrdí, že výsledky predošlých testovaní stále čakajú na záujem zo strany konečných užívateľov. "Napriek tomu ministerstvo prostredníctvom Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania rokuje s OECD o podmienkach, za ktorých by sa mohlo Slovensko zapojiť do testovania PISA vo finančnej gramotnosti aj v roku 2021," uzavrelo ministerstvo.