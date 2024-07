SaS: Stabilizačný príspevok je výsmechom policajtov

Bratislava 26. júla (TASR) - Stabilizačný príspevok je výsmechom policajtov. Je načase pýtať sa, kto bude novým ministrom vnútra. Uviedla to opozičná SaS. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) podľa nej nedávno ponúkol svoju hlavu v prípade, že sa policajtom tento rok nezvýšia platy. Ako doplnila, teraz prišiel s návrhom, podľa ktorého dostanú policajti a justičná stráž príspevok 5000 eur, ale aj to len v prípade, že sa zaviažu odslúžiť určitý počet rokov.



"Keď rozpočítame 5000 eur na 23 rokov, ktoré musia policajti odslúžiť, aby mali na príspevok nárok, znamená to, že sa im mesačne zvýši plat približne o 20 eur. Najsmiešnejšie na celom návrhu je, že príspevok dostanú len vybrané skupiny policajtov. Tí, ktorí práve nastúpili, alebo tí, ktorí sa chystajú na výsluhový dôchodok. Všetci medzi 1. a 19. rokom služby nemajú nárok na nič," vysvetlil predseda SaS Branislav Gröhling.



Ako dodal, koalícia ohrozuje bezpečnosť Slovenska, keďže hrozí značné oslabenie polície, pretože s návrhom na príspevok policajti súhlasiť nebudú a začnú odchádzať.