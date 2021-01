SaS stojí za Richardom Sulíkom, v koalícii zostáva

Bratislava 14. januára (TASR) - Strana SaS stojí za svojím predsedom Richardom Sulíkom, v koalícii zostáva. SaS zároveň vyzvala premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby rešpektoval dohodu v koalícii, že sa partneri nebudú verejne kritizovať. Informoval o tom generálny manažér strany Roman Foltin s tým, že na tomto stanovisku sa dohodla republiková rada SaS. Liberáli zároveň vyzvali k riešeniu aktuálnej situácie a k odloženiu sporov.



Sulík: S nákupom RapiGen testov som nemal nič, riadil to sám premiér



Minister hospodárstva a šéf SaS Richard Sulík odmieta, že by mal niečo dočinenia s nákupom RapiGen testov na ochorenie COVID-19, ktoré premiér Igor Matovič (OĽANO) označil za zlé. Sulík na štvrtkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že nákup týchto testov ešte pred prvým plošným testovaním riadil sám premiér. Odsúhlasila to vtedy podľa jeho slov i komisia, ktorú tvorili aj zástupcovia rezortu zdravotníctva.



Richard Sulík je proti povinnému testovaniu vo firmách, na vládu predloží návrh



SaS nepodporí povinné testovanie na ochorenie COVID-19 u zamestnávateľov vo firmách, rovnako nesúhlasí s celoplošným testovaním Slovenska v takej forme, ako bolo v novembri minulého roka. Uviedol to predseda SaS Richard Sulík na štvrtkovej tlačovej konferencii. Vypracovaný plán testovania vo firmách chce predložiť na najbližšie rokovanie vlády. Mal by byť založený na dobrovoľnosti, firmy by mali dostať testy i kompenzáciu nákladov. Celoplošné testovanie si vie predstaviť skôr vo forme posilnenia mobilných odberných miest. Presadzovať chce zmysluplný postup.