VIDEO: Reakcie koalície na prezidentkinu správu o stave republiky

Premiér: Prezidentkin prejav pravdivo opísal realitu, nedostatky i úspechy vlády



SaS súhlasí s prezidentkou, že krajina potrebuje stabilitu a jednotu



Remišová i Šeliga vyzdvihli výzvu prezidentky na spoluprácu

Na archívnej snímke podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí). Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. septembra (TASR) - Adresátom výzvy prezidentky Zuzany Čaputovej na spoluprácu bola celá koalícia. Povedal to predseda Národnej rady (NR) SR a Sme rodina Boris Kollár s tým, že adresátom bol aj on. Prejav považuje za vyvážený. Prezidentka podľa neho povedala jasne, že treba robiť zmeny, no nemôže to byť unáhlené. Ocenil tiež, že zhodnotila situáciu, že očakáva boj proti korupcii, ale musí sa to diať zákonným spôsobom.povedal Kollár novinárom s tým, že si z prejavu berie to, čo si mal vziať.skonštatoval s tým, že v koalícii budú rokovať.Kollár súhlasí, že verejnosť je sklamaná.skonštatoval predseda NR SR.skonštatoval.Uznal tiež, že politická kultúra na Slovensku nie je na úrovni vyspelých demokracií. Poukázal na tvrdšie údery, silnejšie slová a niekedy aj ´podpásové´ kroky.dodal.Vyvážený prejav, ktorý pravdivo opísal realitu vrátane nedostatkov i úspechov vlády. Premiér Eduard Heger (OĽANO) tak zhodnotil správu o stave republiky, ktorú prezidentka Zuzana Čaputová v utorok predniesla v parlamente.Predseda vlády ocenil, ako prezidentka vyzdvihla obetavosť ľudí v prvej línii v boji s pandémiou. Správne podľa neho poukázala aj na očistu spoločnosti od korupcie. Podporila podľa neho aj reformy. Súhlasí s potrebou pomoci pre nízkopríjmové skupiny v prípade zhoršenia sa situácie. Zhoduje sa tiež s výzvou na konsolidáciu situácie v polícii.komentoval Heger. Poukázal pritom na expremiéra a súčasného opozičného poslanca Roberta Fica (Smer-SD). Na pondelkovom (27. 9.) stretnutí sa podľa premiéra Fico prezidentke, čo považuje zaVznik pracovnej skupiny, o ktorej prezidentka v prejave povedala, že nemôže nahradiť roky absentujúcu ochotu k zmenám, podľa premiéra neznamená, že nič iné vláda nerobí. Skupina má skúmať iba, ktoré vyplývajú z aplikačnej praxe. Reformy podľa Hegera už prebiehajú. Za rok a pol podľa neho vláda. Poukázal na zmeny v ústavných zákonoch či založenie Najvyššieho správneho súdu.vyzval predseda vlády. Ubezpečil tiež občanov, že vláde ide o zabezpečenie spravodlivosti a rozvoj Slovenska. Nikto podľa neho nebude bezdôvodne stíhaný.Strana SaS sa stotožňuje s názorom prezidentky Zuzany Čaputovej, že Slovensko potrebuje stabilitu a jednotné vedenie. Hlava štátu podľa SaS oprávnene kritizovala, že pandémia postihla tých najzraniteľnejších. Na tlačovej konferencii to uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová s tým, že strana sa snaží jednotu dodávať.Správa bola podľa SaS vyvážená, nastavila kritické zrkadlo nielen vláde, ale aj poslancom.skonštatovala Zemanová.Šéfka klubu SaS pripomenula koaličným partnerom, že vo voľbách prevzali zodpovednosť za vedenie štátu.povedala s tým, že osobné spory nesmú ísť nad záujem spoločnosti.SaS súhlasí s názorom, že očkovanie je najefektívnejšia cesta na vyrovnanie sa s pandémiou. Zemanová je vďačná, že prezidentka otvorila aj témy ochrany životného prostredia, ochrany biodiverzity, či odstraňovania environmentálnych záťaží.dodala Zemanová.Prezidentka v utorok dopoludnia vystúpila v pléne Národnej rady (NR) SR so správou o stave republiky. Udialo sa tak druhýkrát od jej nástupu do funkcie.Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, ako aj podpredseda strany Juraj Šeliga vyzdvihli v prejave prezidentky Zuzany Čaputovej jej výzvu na spoluprácu.uviedla v stanovisku Remišová.Šeliga na sociálnej sieti pripomenul, že jedine spolupráca je cesta k stabilite a pokoju v našej krajine.