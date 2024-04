Opozičná SaS tvrdí, že sa vláda chystá zvýšiť dane

Bratislava 2. apríla (TASR) - Opozičná SaS tvrdí, že vláda sa chystá zvýšiť DPH aj spotrebné dane. Má ísť o jednu z možností konsolidácie verejných financií. O zmenách sa podľa strany zatiaľ nehovorí, kým nebude po prezidentských voľbách. SaS sa pýta prezidentského kandidáta a predsedu koaličného Hlasu-SD Petra Pellegriniho, aby vopred avizoval, k akým zmenám má dôjsť po voľbách. Hlas-SD reaguje, že za rozvrátené verejné financie počas predchádzajúcich vlád je zodpovedná SaS.



Poslanec parlamentu za SaS Marián Viskupič priblížil, že DPH by sa mohla zvýšiť o dva až tri percentuálne body. Informácie podľa neho prenikajú z rezortu financií a aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) pripúšťa takúto možnosť, keď avizoval ďalší tzv. konsolidačný balíček. Detaily podľa Viskupiča zatiaľ nepredstavil.



"Pellegrini, vyzývame vás, aby ste sa už pred druhým kolom prezidentských volieb priznali spolu s Robertom Ficom (Smer-SD), čo nás čaká po prezidentských voľbách. Čo ste pripravili pre občanov tohto štátu? Čo všetko máte pripravené zdaniť, 'zodvodniť', spoplatniť a o čom všetkom radšej teraz nehovoríte, aby ste si neodohnali voličov," uviedol na tlačovej konferencii Viskupič.



Hlas-SD v reakcii pripomenul, že SaS je "plne zodpovedná za rozvrátené verejné financie počas Matovičovej a Hegerovej vlády, brutálne chudobnenie ľudí a osobitne dôchodcov, ktorými táto najviac antisociálna strana na Slovensku otvorene pohŕda".



SaS by mala podľa Hlasu-SD klásť otázky kandidátovi Ivanovi Korčokovi, ktorý bol jej nominantom vo vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera a SaS s ním počítala ako volebným lídrom v uplynulých parlamentných voľbách. "Keď Korčok SaS zodpovie, prečo namiesto politickej práce pre ľudí ušiel do prezidentskej kampane a keď sa SaS ospravedlní všetkým, ktorí za jej vlády schudobneli, potom môže klásť otázky kandidátovi ľudí Petrovi Pellegrinimu," dodala v stanovisku hovorkyňa Hlasu-SD Karolína Ducká.



Pellegrini a Korčok zabojujú o prezidentský palác v sobotnom (6. 4.) druhom kole prezidentských volieb. Voliči si vyberajú hlavu štátu na funkčné obdobie piatich rokov.