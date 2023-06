SaS upozorňuje na dôležitosť riešenia duševného zdravia mladých

Bratislava 24. júna (TASR) - Duševné problémy sa u ľudí vytvárajú už v detstve, preto im treba v mladom veku venovať veľkú pozornosť. Upozorňuje na to strana SaS, ktorá pripomína dôležitosť tzv. light riešení. Pristúpiť však podľa nej treba aj k systémovým riešeniam, napríklad naučiť učiteľov a rodičov, ako majú včas odhaliť u dieťaťa duševnú nepohodu.



Škola by mala byť miestom, kde sa školáci cítia bezpečne a bez problémov zvládnu obdobie dospievania. "Žijeme v časoch intenzívnych spoločenských zmien, výziev a nečakaných krízových situácií a prirodzene sa toto dotýka aj škôl, žiakov a personálu. Na školách sa objavilo viacero prípadov násilného správania, napadnutie sekerou či extrémna šikana," upozornil v stanovisku strany poslanec parlamentu Branislav Gröhling (SaS).



Ako jedno z riešení vidí strana v light opatreniach. "Ide o jednoduché kroky ako ranné kruhy pre deti, vytvorenie priestoru pre pozitívnu spätnú väzbu pre učiteľov, riešenie témy duševného zdravia na rodičovských združeniach a nastavenie klímy školy tak, aby kládla dôraz aj na pohodu žiaka a učiteľa. Rovnako je v dnešnej dobe dobré klásť dôraz na to, že známky nie sú všetko a neodzrkadľujú hodnotu dieťaťa," doplnil.



Na systémovej úrovni navrhuje SaS vzdelávať a podporovať učiteľov, ako aj zaviesť "zborovne duševnej pohody" pre pedagógov a zamestnancov. Pokračovať podľa Gröhlinga treba aj v spustených reformách, ako je reforma poradní, reforma obsahu vzdelávania či katalóg podporných opatrení.