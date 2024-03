SaS: Útoky na predsedu ÚS sú neprijateľné, je to pomsta premiéra

Bratislava 5. marca (TASR) - Útoky na predsedu Ústavného súdu (ÚS) SR Ivana Fiačana sú neprijateľné. Vyhlásila to SaS v reakcii na vyjadrenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorý vyzval Fiačana k odchodu z funkcie. Liberáli to považujú za snahu o osobnú pomstu a útok na ústavné inštitúcie.



"Útoky na ÚS zo strany Roberta Fica považujeme za neprijateľné a absurdné, keďže 11 z 12 sudcov bolo zvolených práve za vlády Smeru-SD. Fico pol roka po voľbách nerieši nič iné, iba deštrukciu právneho štátu a sám seba," vyhlásil predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling. Podotkol, že Fiačan sa stal predsedom ÚS ešte za predchádzajúcej vlády Smeru-SD. "Tlačová beseda, na ktorej premiér krajiny dlhé minúty nadával na predsedu ÚS len preto, že nekoná podľa jeho ľubovôle, bola skutočne za čiarou," uzavrel Gröhling.



Premiér v utorok vyhlásil, že predseda ÚS by mal vyvodiť zodpovednosť a odstúpiť z funkcie. Urobil tak v reakcii na rozhodnutie ÚS o pozastavení účinnosti časti novely trestných kódexov. Dodal tiež, že nový prezident krajiny by mal túto zodpovednosť voči predsedovi ÚS vyvodiť. Niekto podľa premiéra musí niesť zodpovednosť za medializáciu rozhodnutia súdu predtým, ako bolo doručené dotknutým stranám.