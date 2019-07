SaS: V prípade dohody s PS, Spolu a KDH odmietame Smer, SNS a ĽSNS

SaS sa zároveň stavia za korektný postup opozičných strán v rámci volebného boja, vzhľadom na to, že cielia na rovnakého voliča.

Bratislava 19. júla (TASR) – Opozičná SaS žiada, aby prípadná ponuka od koalície Progresívne Slovensko (PS), Spolu - OD a KDH zahŕňala odmietnutie vstúpenia do koalície so stranami Smer-SD, SNS alebo ĽSNS. TASR o tom informoval hovorca SaS Róbert Buček.



Stanovisko liberálov zahŕňa aj podmienku, aby sa nevstupovalo do vlády nielen s uvedenými stranami, ale ani do vlády, „ktorá bude od hlasov poslancov týchto strán závisieť. Jedine v takomto prípade bude mať dohoda opozičných strán zmysel v naplnení nádejí na zmenu smerovania našej krajiny,“ spresnila SaS.



Odmietanie spolupráce so Smerom, SNS a ĽSNS deklarovalo aj hnutie OĽaNO. „Všetko, čo prispeje k tomu, aby po parlamentných voľbách nevládla ani jedna z týchto strán, je pre Slovensko prínosom,“ uviedol 10. júla hovorca OĽaNO Matúš Bystriansky.



SaS sa zároveň stavia za korektný postup opozičných strán v rámci volebného boja, vzhľadom na to, že cielia na rovnakého voliča. „Korektná politická súťaž totiž vyšle voličom signál o spoľahlivosti a vyspelosti týchto strán spolupracovať aj po voľbách v prípadnej demokratickej vláde,“ povedal predseda SaS Richard Sulík. Reagoval tak na dohodu mimoparlamentných strán Spolu, PS a KDH o predvolebnej spolupráci.



Líder PS a zároveň líder spoločnej kandidátky Michal Truban sa vyjadril, že "každá opozičná strana je vítaná na diskusii“.