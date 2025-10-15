< sekcia Slovensko
SaS viní za ohrozenú bezpečnosť ministra, chce dobrovoľníkov v polícii
Opozičná SaS kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) za znižovanie dôvery občanov v bezpečnosť, k čomu podľa strany prispel aj rozvrat v Policajnom zbore.
Autor TASR
Bratislava 15. októbra (TASR) - Opozičná SaS kritizuje ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) za znižovanie dôvery občanov v bezpečnosť, k čomu podľa strany prispel aj rozvrat v Policajnom zbore. SaS preto predložila novelu zákona o obecnej polícii, ktorá by umožnila vznik dobrovoľníckych jednotiek obecnej polície.
„Vidíme, že dôvera občanov v našu vnútornú bezpečnosť rapídne klesá, pretože tak ako je spoločnosť polarizovaná, je aj veľmi nízka dôvera v štát, v jeho inštitúcie a v to, že je schopný im zabezpečiť aj relevantnú bezpečnosť. Aktuálne sa percentá dôveryhodnosti pohybujú niekde tesne nad desiatimi percentami,“ povedal na tlačovej konferencii poslanec za SaS Juraj Krúpa s tým, že ide nielen o reálnu bezpečnosť, ktorá sa podľa neho znižuje, ale aj pocitovú bezpečnosť. Tá podľa neho súvisí s nárastom kriminality.
Pripomenul aj rozklad v polícii. „Chýbajú policajti, autá sú pokazené a odstavené pred oddeleniami, nie sú peniaze na opravy, papier, tlačiarne, tlmočníkov - nič,“ doplnil s tým, že na situáciu už upozorňuje napríklad aj Únia miest Slovenska (ÚMS), ktorá požiadala Šutaja Eštoka o okamžité stretnutie k rastúcej kriminalite. Medzi požiadavky ÚMS patrí aj urýchlená novelizácia Trestného zákona či rozšírenie právomocí mestských polícií.
Ľudia sa podľa SaS chcú sami brániť a chrániť majetok svojich rodín. „Navrhujeme, aby mohli obce zriadiť dobrovoľníkov s písomným poverením od náčelníka obecnej polície. Pomáhali by pri zabezpečení verejného poriadku, bezpečnosti v uliciach a doprave. Ich pokyny by boli záväzné a boli by riadne označení páskou a preukazom,“ vysvetlil Krúpa.
