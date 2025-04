Bratislava 29. apríla (TASR) - Opozičná strana SaS víta lokalitu, kde by mala vyrásť nová národná nemocnica. Bratislavské Vajnory majú podľa poslanca Národnej rady (NR) SR Tomáša Szalaya (SaS) dobré dopravné napojenie na diaľnicu. Obáva sa však transparentnosti financovania stavby a predraženia. Pochybuje o tom, že by sa nemocnicu podarilo postaviť do roku 2030.



„To, že sú to Vajnory, považujem za dobrú správu. Je to v súlade s tým, čo má napríklad Bratislavský samosprávny kraj vo svojej strategickej vízii pre tento región, že nemocnica má byť skôr vo východnej časti mesta než západnej,“ povedal Szalay na tlačovej konferencii. Dopravné riešenie územia však bude treba podľa neho zásadne vylepšiť, ak sa berie do úvahy, že v budúcnosti má v lokalite stáť aj kampus či dekanát lekárskej fakulty alebo zdravotnícka univerzita. Kritizoval, že o téme s politikmi nikto z rezortu zdravotníctva ani obrany nekomunikoval. Projekt totiž podľa neho nie je len na jedno volebné obdobie.



Za otázne považuje financovanie stavby. „Ak ministerstvo obrany stavia na tom, že nemusia ísť cez verejné obstarávanie, môžu ísť v nejakom type utajeného režimu. To by mohlo zrýchliť stavbu, ale zrejme ju môže aj predražiť. Ak to bude netransparentný proces, je pravdepodobné, že stavba sa predraží,“ skonštatoval poslanec s tým, že Hlas-SD takto prišiel o ministerstvo zdravotníctva, pretože výstavbu nemocníc bude mať na starosti ministerstvo obrany na čele s Robertom Kaliňákom zo Smeru-SD.



Szalay ocenil, že sa „konečne rozlúskla“ téma koncovej nemocnice. „Dúfam, že to bude posledné rozhodnutie v tejto veci a že nemocnica sa bude naozaj stavať vo Vajnoroch. Pretože čakaním na rozhodnutie sme strávili už 50 rokov,“ skonštatoval.



V bratislavských Vajnoroch na pozemku ministerstva obrany by sa mala vybudovať nová Národná nemocnica generála Milana Rastislava Štefánika. Výstavba nemocnice má byť financovaná z plánu obnovy, dvoch percent výdavkov na obranu a v menšej miere z verejného rozpočtu. Začať chcú stavať ešte tento rok.