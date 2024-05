SaS víta rozhodnutie postaviť novú nemocnicu v bratislavskom Ružinove

Bratislava 29. mája (TASR) - SaS víta rozhodnutie postaviť novú národnú nemocnicu v Bratislave v areáli Nemocnice Ružinov namiesto Rázsoch. Uviedol to poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Szalay. Výstavba Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) na bratislavských Rázsochách však podľa neho nie je dobrý nápad, za lepšie riešenie považuje zrekonštruovať aktuálny ústav na bratislavských Kramároch.



Szalay podotkol, že rozhodnutie o výstavbe nemocnice v Ružinove konečne "rozseklo gordický uzol" o tom, čo bude s koncovou nemocnicou v Bratislave a zároveň ukončilo čakanie, ktoré hlavné mesto paralyzovalo. "Dúfam, že tento projekt bude životaschopnejší ako projekt Rázsoch, ktorý má viac ako 50 rokov od prvého rozhodnutia, kde bude stáť nová nemocnica," skonštatoval.



Ružinov je podľa neho v porovnaní s Rázsochami lepšou a dostupnejšou lokalitou pre pacientov aj personál. "Sedí to aj so stratégiou rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji, ktorú prijal Bratislavský samosprávny kraj pred dvomi rokmi, kde odporúčal, aby sa nová nemocnica stavala vo východnej a nie západnej časti mesta," poznamenal Szalay. Obáva sa, či sa nemocnica stihne postaviť podľa plánovaných odhadov, teda najneskôr do roku 2032.



Nápad postaviť NÚDCH na Rázsochách poslanec nepovažuje za dobrý. "Príde mi to ako nepripravená improvizácia a obávam sa, že z tohto projektu nič nebude," povedal. Vhodným riešením by podľa neho bolo zrekonštruovať súčasný ústav na bratislavských Kramároch.



Vláda v stredu odobrila výstavbu novej národnej nemocnice v bratislavskom Ružinove. Nemocnica by mala mať kapacitu 1015 lôžok a dokončená by mala byť najneskôr do konca roka 2032. V lokalite Rázsochy, kde mala nemocnica pôvodne stáť, chce štát najneskôr do roku 2031 postaviť Národný ústav detských chorôb (NÚDCH) s kapacitou 446 lôžok.