SaS víta rozhodnutie prezidenta vetovať rentu generálneho prokurátora

Bratislava 14. apríla (TASR) - Opozičná strana SaS víta rozhodnutie prezidenta SR Petra Pellegriniho vetovať novelu zákona, ktorá zavádza pre generálneho prokurátora nárok na výsluhový dôchodok po štyroch rokoch funkčného obdobia. Vyplýva to z vyjadrenia poslanca Národnej rady (NR) SR Ondreja Dostála (SaS) na pondelkovej tlačovej konferencii.



„Vítame toto rozhodnutie. Myslíme si, že nie je dôvod na celý ten zákon, lebo teraz nie je čas na výsluhové dôchodky prokurátorov. Ale perfídne je, že výsluhové dôchodky prokurátorov boli v podstate len zámienkou pre to, aby vládna koalícia mohla schváliť doživotnú rentu pre Maroša Žilinku už po uplynutí štyroch zo siedmich rokov jeho funkčného obdobia,“ skonštatoval.



Dostál zároveň odsúdil ruský nedeľňajší útok na ukrajinské mesto Sumy. „Opäť sa potvrdilo, že Rusko je teroristický štát,“ podotkol. Ocenil, že útok odsúdil prezident aj predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Kritizoval však, že sa k tomu nevyjadril premiér Robert Fico ani minister zahraničných vecí Juraj Blanár (obaja Smer-SD).



Prezident cez víkend avizoval, že nepodpíše novelu zákona, ktorá upravuje predčasné odchodné a výsluhový dôchodok pre prokurátorov. Vrátiť ju chce poslancom do Národnej rady SR. Má výhrady k tomu, aby generálny prokurátor získal nárok na výsluhový dôchodok po štyroch rokoch funkčného obdobia.