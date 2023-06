SaS víta veto prezidentky pri povinnej tretej hodine telocviku

Bratislava 1. júna (TASR) - Strana SaS víta rozhodnutie prezidentky Zuzany Čaputovej vetovať novelu školského zákona, ktorou sa mala zaviesť na školách tretia hodinu telocviku už od 1. septembra 2023.



"V tomto momente si vydýchli takmer všetci riaditelia škôl, ktorí už chystali rozvrh na ďalší školský rok. Tento nesystémový krok z dielne poslancov OĽANO nútil školy pridať tretiu hodinu telocviku bez ohľadu na to, či škola má telocvičňu alebo nemá," uviedol podpredseda SaS a exminister školstva Branislav Gröhling. Žiaci by tak podľa neho prišli o potrebné hodiny angličtiny, nemčiny či matematiky "výmenou za cvičenie na chodbe".



Politici by podľa SaS nemali takto zasahovať do vyučovacieho procesu. "Veríme, že v parlamente sa nenájde väčšina, ktorá by veto prezidentky prelomila," dodal Gröhling.



Prezidentka vrátila vo štvrtok parlamentu na opätovné prerokovanie novelu školského zákona. Navrhuje posunúť účinnosť zákona na 1. september 2025 bez ohľadu na typ základnej školy a bez ohľadu na to, či škola disponuje telocvičňou. Prezidentka je presvedčená o tom, že problematika úpravy počtu hodín telocviku má byť predovšetkým odbornou a nie politickou otázkou. Zvýšením počtu hodín telesnej a športovej výchovy by podľa Čaputovej došlo k zníženiu hodín v iných predmetoch, čo môže mať za následok znižovanie úväzkov učiteľov aj ich miezd.