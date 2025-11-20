< sekcia Slovensko
SaS: Vláda pri drobných krádežiach neprišla s komplexným riešením
Vláda v stredu schválila novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež sa má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Opozičná strana SaS kritizuje, že vláda pri problematike drobných krádeží neprišla s komplexným riešením. Opätovne vyzvala ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby ho predstavil. Zároveň zopakovala, že aktuálnu situáciu so zvýšenou kriminalitou spôsobila vládna novela trestných kódexov. Vyplýva to z vyjadrenia poslankyne Národnej rady (NR) SR Márie Kolíkovej (SaS) na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„To, čo minister priniesol v stredu (19. 11.) na vládu, je síce čiastkové uznanie si chyby, ale je to iba čiastkové riešenie. (...) Je to výsmech, že nechce bojovať s kriminalitou naozaj, ale venuje svoj čas a kapacitu len tomu, aby slúžil záujmom tejto vlády,“ poznamenala. Kolíková tiež kritizovala, že vláda sa zatiaľ nevenovala téme daňových podvodov. Myslí si, že kabinet rezignoval na boj s kriminalitou.
Líder SaS a poslanec Branislav Gröhling zase hovoril o kríze vládnej koalície. „Vládna koalícia je opäť v kríze. Ale prečo? Preto, že riešia svoje kšefty, biznis, funkcie, stoličky ministrov,“ podotkol. Obáva sa preto, ako bude v tejto situácii prebiehať parlamentná schôdza, ktorá sa má začať 25. novembra.
Vláda v stredu schválila novelu Trestného zákona. Za drobnú krádež sa má opätovne zaviesť pravidlo „trikrát a dosť“. Platiť by mala teda trestnosť priestupkovej recidívy páchateľov. Bez ohľadu na výšku škody má byť krádež tretíkrát v jednom roku už trestným činom s trestnou sadzbou do dvoch rokov. Vláda navrhla, aby parlament novelu schválil v skrátenom legislatívnom konaní. Minister Susko zároveň informoval, že úprava Trestného zákona v prípade drobných krádeží je len prvým krokom k riešeniu narastajúcej drobnej kriminality. Avizoval ďalšie opatrenia vrátane úpravy obecných služieb a sociálnych dávok.
