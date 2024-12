SaS: Vláda sa vyhráža lekárom, takýto rukojemnícky zákon nepodporíme

Bratislava 8. decembra (TASR) - Legislatívne zmeny, ktorých návrh schválila v nedeľu vláda, predstavujú rukojemnícky zákon. Vyhlásila to strana Sloboda a solidarita (SaS) v súvislosti s návrhom na doplnenie mimoriadnej situácie o kritickú nedostupnosť zdravotnej starostlivosti a z toho vyplývajúce povinnosti zdravotníkov.



Pre SaS je krok vlády dôkazom, že exekutíva nezvládla situáciu s lekármi. "Pocítia to všetci. Mimoriadna situácia ešte viac prehĺbi krízu v zdravotníctve a spôsobí oveľa väčšiu frustráciu medzi lekármi," povedal predseda SaS Branislav Gröhling.



Liberáli zároveň deklarujú, že za takýto zákon nezahlasujú. Upozorňujú aj na to, že minister zdravotníctvo Kamil Šaško (Hlas-SD) mal ešte čas s lekármi rokovať. "Namiesto toho siahol po represii a zastrašovaní lekárov. Toto je absolútne neakceptovateľné," uviedol poslanec SaS Tomáš Szalay.



Vláda v nedeľu schválila návrh legislatívnych úprav, ktoré umožňujú vyhlásiť mimoriadnu situáciu aj v prípade kritickej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, zároveň zdravotníci musia v období vyhlásenia takejto mimoriadnej situácie poskytovať zdravotnú starostlivosť. Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško po schválení návrhu, ktorý sa má v parlamente prerokovať v skrátenom konaní, upozornil, že má ísť o nástroj na zabezpečenie ochrany života a zdravia v prípade, že lekári podajú hromadné výpovede. Poukázal na to, že mimoriadna situácia sa má týkať konkrétnych okresov, verí však, že sa napokon vyhlasovať nebude a k dohode s Lekárskym odborovým združením príde. Pripomenul, že väčšina požiadaviek odborárov je splnená alebo sa plní, vrátane tých najvážnejších. Je presvedčený, že ak naozaj nejde len o platy, na výpovede nie je dôvod.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.