SaS: Vláda za 100 dní urobila viaceré prešľapy, pokoj nepriniesla

Bratislava 1. februára (TASR) - Vláda Roberta Fica (Smer-SD) počas svojich prvých 100 dní urobila viaceré prešľapy. Nepriniesla pokoj ani konsolidáciu verejných financií, navyše prispieva k demontáži demokracie a právneho štátu. Skonštatovali to predstavitelia SaS na štvrtkovej tlačovej konferencii k hodnoteniu vlády.



Líder SaS Richard Sulík označil za najväčšiu chybu vlády predloženú novelu Trestného zákona, ktorá podľa neho spôsobí hospodárske škody a ohrozí aj bezpečnosť krajiny. Poznamenal, že namiesto upokojovania spoločnosti dospela vláda k početným protestom v uliciach. Okrem toho poukázal na niektoré kauzy novej vlády, ako napríklad odmenu takmer osem miliónov eur pre právnika zastupujúceho rezort hospodárstva pri jednom úkone, dopravnú nehodu podpredsedu Národnej rady (NR) SR Andreja Danka (SNS), zastrašovanie vedenia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo strany premiéra a podobne.



Mária Kolíková (SaS) v súvislosti s novelou Trestného zákona poukázala najmä na proces jej predloženia a pretláčania. Nedá sa to podľa nej vnímať inak ako snaha o pomoc konkrétnym ľuďom. Upozornila takisto, že odborníci v praxi nemajú šancu pripraviť sa na účinnosť rozsiahlych zmien zo dňa na deň. Kritizovala aj obmedzovanie diskusie v parlamente. Juraj Krúpa (SaS) poukázal na prácu ministerstva vnútra, kde vidí viaceré negatíva. Už v úvode sa podľa neho ukázala snaha o likvidáciu právneho štátu, pričom upozornil na prístup k niektorým vyšetrovateľom pracujúcim na exponovaných kauzách. Kritizoval aj snahu o odobratie kompetencií Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti či ambíciu zrušiť Národnú kriminálnu agentúru.



Čo sa týka zdravotníctva, Jana Bittó Cigániková (SaS) nevidí veľa krokov na hodnotenie. "Zdravotníctvo stojí na mieste, nepohlo sa pozitívnym smerom," poznamenala s tým, že vládny program v tejto oblasti bol síce dobre vypracovaný, rezortu však chýba politická sila a odvaha. Za nešťastné považuje aj výmeny riaditeľov štátnych nemocníc. Rovnako zvýšenie zdravotných odvodov bez hodnoty pre pacientov, čo podľa nej prispelo k zníženiu tlaku na prijímanie zmien a riešenie problémov.



Marián Viskupič (SaS) kritizoval prístup vlády k verejným financiám. Negatívne vníma štátny rozpočet, poukázal na najvyšší deficit v rámci krajín Európskej únie aj na kritiku Európskej komisie, ktorá podľa neho vyvrátila deklarovanú konsolidáciu. Kritiku adresoval aj zrýchlenému prijatiu vládneho návrhu o pomoci pri splácaní hypoték. Namieta, že na pomoc nemajú nárok tí, ktorí si hypotéku prenesú do inej banky. Tým sa podľa Viskupiča obmedzil konkurenčný boj medzi bankami a prehral občan. Súbor chýb vidí Viskupič aj v konsolidačnom balíčku. Tvrdí, že poškodí konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky. Kritizuje aj ďalšie opatrenia, napríklad zvýšenie dane z dividend.