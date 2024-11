SaS: Vládny kabinet nezvláda situáciu s výpoveďami lekárov

Bratislava 29. novembra (TASR) - Vládny kabinet nezvláda situáciu s výpoveďami lekárov. Tvrdia to predstavitelia opozičnej strany SaS. Poukazujú pritom na stúpajúce obavy občanov SR. Kritizujú premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že situáciu nerieši. Vyzývajú ho, aby si tému zdravotníctva osvojil ako premiérsku. Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady (NR) SR Branislava Gröhlinga a Tomáša Szalaya (obaja SaS).



"Obracajú sa na nás desiatky občanov, ktorí nám takmer každý deň píšu či volajú s obavami, že nevedia, ako to bude s ich plánovanými operáciami na január. Tieto obavy sú úplne opodstatnené. Viac ako 3300 lekárov je vo výpovediach a vláda Roberta Fica túto situáciu absolútne nezvláda. Robert Fico kašle na ľudí, je mu jedno, čo bude s pacientmi, nemocnicami, či ako všetko zdražie," poznamenal líder strany Gröhling na piatkovej tlačovej konferencii.



Apeloval na predsedu vlády, aby situáciu s výpoveďami začal riešiť. "Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) nemá žiadnu podporu premiéra. Celú zodpovednosť Fico hádže na Hlas-SD. (...) Dáva od toho ruky preč, hoci by zdravotníctvo jednoznačne malo byť premiérskou témou, pretože tu trpia pacienti," podotkol.



Spolu so Szalayom zároveň skritizovali vládu, že ustúpili lekárskym odborárom v téme transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Za transformáciou podľa vlastných slov stoja. Označili to za jedno z riešení súčasnej situácie. "Vraj sa dohodli, že zo štátnych nemocníc nebudú akciové spoločnosti. Považujem to za ústupok odborárom, ktorý ide nad rámec memoranda podpísaného pred dvoma rokmi. Toto odborári nikdy v minulosti nežiadali," dodal Szalay.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní ich stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet. Zároveň žiadajú, aby sa vláda uzniesla, že nedôjde k transformácii štátnych nemocníc na akciové spoločnosti. Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško tento týždeň avizoval, že na najbližšie rokovanie vlády predloží uznesenie k transformácii, na ktorom trvajú odborári.