SaS: Vo VšZP sú potrebné zmeny na zlepšenie jej finančnej situácie

Bratislava 29. mája (TASR) - Strana SaS žiada okamžité opatrenia na zlepšenie finančnej situácie v štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP), ktorú považuje za alarmujúcu. Navrhuje preto viacero opatrení, ako aj zvýšenie platby za štátnych poistencov. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informovali poslankyňa parlamentu za SaS Jana Bittó Cigániková a kandidát strany na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay.



"Oceňujeme, že ministerstvo zdravotníctva si od Dozornej rady VšZP vyžiadalo hĺbkový audit zmlúv VšZP s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Odporúčame, aby trvalo na tom, že predstavenstvo predloží všetky zmluvy dopredu na schválenie ministerstvu zdravotníctva," uviedol Szalay.



Predstavenstvu VšZP zase odporúča, aby trpezlivo rokovalo s niektorými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti o zvýšených zmluvách a v krajných prípadoch aj o možnom vypovedaní sporných dodatkov. Rovnako, aby každý štvrťrok zverejňovali výsledok hospodárenia poisťovne a zredukovali marketingové náklady a rezervy vo vnútornom chode poisťovne. "VšZP má veľkú sieť pobočiek, pričom poisťovňa komunikuje hlavne s poskytovateľmi starostlivosti. Zrejme nik nevyhodnotil efektivitu takejto siete, keďže za normálnych okolností ako poistenec nemáte dôvod ísť na pobočku poisťovne," uviedla Bittó Cigániková.



SaS tiež navrhuje zvýšenie platby za poistencov štátu na úroveň 4,5 percenta z priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo je 54,5 eura mesačne. To by malo do zdravotníctva priniesť 2,8 milióna eur.



Strata VšZP predstavovala ku koncu marca 50,2 milióna eur, vlani skončila v strate 153,8 milióna eur. Minister zdravotníctva Michal Palkovič preto požiadal Dozornú radu VšZP, aby predložila návrh opatrení na zvrátenie rastu dlhu poisťovne. Rezort v pondelok potvrdil, že návrh už dostal.