SaS: VšZP bude môcť zlé hospodárenie vysvetľovať len raz ročne

Bratislava 9. decembra (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) nebude musieť pripravovať ozdravný plán v prípade zadlženosti každý mesiac a svoje hospodárenie bude musieť vysvetľovať len raz ročne. Upozorňuje na to poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková (SaS) v súvislosti s pozmeňujúcim návrhom k novele zákona o zdravotných poisťovniach. Kritizuje, že ho koalícia na zdravotníckom výbore v piatok odobrila vďaka podpore "extrémistov".



VšZP má podľa poslankyne najhorší manažment vo svojej ére. Poukazuje, že od roku 2020 vytvorilo vedenie štátnej poisťovne stratu 332 miliónov eur, má najvyšší odlev poistencov a najvyššie náklady na správu. "Ako dlho sa budeme ešte prizerať na to, že vláda podporuje zlé hospodárenie VšZP?" pýta sa.



Tvrdí, že kroky štátnej poisťovne nenasvedčujú tomu, že sa snaží o úsporu či zefektívnenie prevádzky. Poukazuje napríklad na zazmluvnenie "predražených" marketingových agentúr či neefektívny spôsob zazmluvňovania poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Kritizuje aj to, že VšZP nehľadá alternatívy za energeticky nevýhodné a priestorovo nevyhovujúce budovy. Rovnako, že neprináša žiadne prínosné legislatívne návrhy ale podporuje návrhy, ktoré brzdia pokroky.



Na to, že treba okamžite začať riešiť "nehospodárne a neefektívne" kroky VšZP, poukazuje aj mimoparlamentné KDH. Tiež kritizuje, že dáva na marketing milióny eur a stráca pritom poistencov. "Ak dokáže minúť na marketingovú kampaň 5,3 milióna eur za rok a pritom stratiť 20.000 poistencov a ako jediná zdravotná poisťovňa skončiť s negatívnym výsledkom prepoistenia, niečo nie je v poriadku," povedala tímlíderka strany pre zdravotníctvo Monika Kolejáková. Pripomína, že mnohé nemocnice a ambulancie nemajú dostatok zdrojov na vlastnú prevádzku.



Podľa KDH by vláda mala prijať systémové a predvídateľné pravidlá tak, aby sa sektor zdravotnej starostlivosti finančne stabilizoval.