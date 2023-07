SaS: VšZP dostáva ročne milióny eur za neexistujúcich poistencov

Bratislava 24. júla (TASR) - Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) dostáva podľa SaS ročne minimálne 2,5 milióna eur z poistného neoprávnene za tisícky neexistujúcich poistencov. Tvrdí, že dôvodom je neporiadok v dátach, ktoré spadajú pod kompetenciu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Zástupcovia strany o tom informovali na pondelkovej tlačovej konferencii.



Strana upozornila, že problém s meraním a dátami v zdravotníctve je na Slovensku dlhodobý. "Všeobecnej zdravotnej poisťovni sú vďaka tomu prideľované peniaze z prerozdeľovania, na ktoré nemajú nárok. Deje sa tak na základe centrálneho registra poistencov, ktorý overuje ÚDZS," uviedla poslankyňa Národnej rady SR Jana Bittó Cigániková (SaS). V tejto súvislosti skritizovala úrad, že rieši všetko ostatné, no zabúda na svoju agendu.



Celkovo môže byť podľa SaS vo VšZP evidovaných minimálne 7000 neexistujúcich poistencov. Kandidát strany na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay poukázal na to, že v centrálnom registri je asi 2800 poistencov starších ako 100 rokov, čo nesedí s údajmi Štatistického úradu SR, podľa ktorého žije na Slovensku len približne 400 až 700 ľudí v tomto veku. Ďalšie tzv. mŕtve duše môžu byť podľa SaS medzi poistencami vo vyššom veku, ktorí nemajú svojho kapitujúceho všeobecného lekára alebo dlhodobo nečerpajú zdravotnú starostlivosť. "Je na mieste vážne podozrenie, či ešte žijú," skonštatoval Szalay.



Riešenie strana vidí uprataní dát, konkrétne v novelizácii zákona o zdravotnom poistení. Podľa Szalaya ba sa malo prechodným ustanovením zdravotným poisťovniam umožniť "vymazať" poistencov podľa istých kritérií. "Napríklad nečerpajú dlho žiadnu zdravotnú starostlivosť, nie sú kapitovaní u žiadneho všeobecného lekára a majú nad 100 rokov a nepoberajú ani dávky sociálneho zabezpečenia," vymenoval. Dodal, že formálne by sa im pridelil taký dátum úmrtia, aby nevznikali dodatočné nároky na vrátenie poistného či zdrojov z prerozdelenia.