SaS: Výkon i smerovanie zahraničnej politiky v rukách Smeru je hanebné

Bratislava 7. marec (TASR) - Posledné správy o slovenskej zahraničnej politike sú alarmujúce. Tvrdí to strana SaS, ktorá kriticky hodnotí výkon slovenskej diplomacie na úrovni V4 i stretnutie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom, ktoré vyvolalo reakciu českej vlády.



"Blanár ako šéf diplomacie nielenže nedokáže žehliť správanie premiéra Roberta Fica, ale svojím konaním ešte pomáha zhoršovať renomé Slovenska v zahraničí," uviedol predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling.



Poslanec parlamentu Juraj Krúpa mieni, že Slovensku sa kompletne zrútila zahranično-politická orientácia. "Od našich spojencov a partnerov sme sa odklonili smerom k Viktorovi Orbánovi a Vladimirovi Putinovi. Zhrození spojenci budú postupne utlmovať vzťahy so Slovenskom, čo povedie k ešte väčšej izolácii," upozornil.



Gröhling naznačil, že utlmovanie vzťahov by nemuselo byť jedinou konzekvenciou, ktorú môže Slovensko očakávať, obáva sa zmrazenia eurofondov, stopnutia zahraničných investícií, exodu mladých ľudí do zahraničia i celkového poklesu životnej úrovne.