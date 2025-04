SaS vylúčila budúcu spoluprácu s Hlasom-SD a Republikou

Bratislava 5. apríla (TASR) - Strana SaS do budúcnosti odmietla povolebnú spoluprácu s Hlasom-SD a Republikou. Rozhodli o tom delegáti sobotňajšieho 21. kongresu strany. Predseda strany Branislav Gröhling to oznámil na tlačovom brífingu po skončení kongresu.



„Vyslali sme jasný signál verejnosti i našim voličom, že máme hodnoty, ktorých sa budeme držať, a že odmietame súčasnú korupčnú, papalášsku a populistickú politiku Hlasu, Smeru a SNS,“ uviedol šéf liberálov pripomínajúc, že už v minulosti SaS vylúčila zo spolupráce Smer-SD, SNS a ĽSNS.



Kongres ako najvyšší orgán strany podľa neho potvrdil ambíciu byť alternatívou voči súčasnej vláde. Budúcnosť vidí v spolupráci s partnermi v súčasnej opozícii, ale i mimoparlamentnými pravicovými stranami. „Ak chceme vytvoriť alternatívu voči súčasnej vláde, musí to byť len s našimi opozičnými partnermi, s ktorými nás spájajú spoločné hodnoty,“ zdôraznil Gröhling.



Vo svojom príhovore tiež zdôraznil, že je potrebné priniesť riešenia na nápravu krokov vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktorého kritizoval za zadlžovanie, zvyšovanie daní, „kupčenie s poslancami“ či „klaňanie sa diktátorom“. Avizoval v tejto súvislosti kontaktnú kampaň SaS v regiónoch.



Na sobotňajšom kongrese si strana SaS volila takisto nových členov do svojich orgánov - do Republikovej rady zvolil kongres trojicu Ľuboslav Farkaš, Michal Uherčík a Marián Viskupič. Delegáti takisto zvolili nových členov rozhodcovskej a revíznej komisie.



Na kongrese sa členom SaS prihovoril aj predseda PS Michal Šimečka a Tomáš Merašický z KDH.