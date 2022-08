Bratislava 5. augusta (TASR) - Strana SaS vylučuje akúkoľvek formu opozičnej zmluvy. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák. SaS tak reagovala na vyjadrenia poslankyne Jany Žitňanskej (Za ľudí) v Denníku N, že jednou z možností vyriešenia koaličnej krízy je vznik opozičnej zmluvy medzi SaS a zvyškom koalície.



Žitňanská si nemyslí, že je dnes jedinou možnosťou vznik menšinovej vlády s podporou fašistov a existujú podľa nej aj možnosti ako opozičná zmluva so SaS. "Vždy sa pozerám na to, čo je v záujme krajiny. A podľa mňa je v záujme krajiny, aby štyri strany súčasnej vládnej koalície spolu v nejakej podobe vládli," poznamenala v rozhovore.



"Je na zamyslenie, prečo poslanci Za ľudí vidia radšej alternatívu s Igorom Matovičom (OĽANO), extrémistami a bez SaS ako štvorkoalíciu bez človeka, ktorý škodí našej krajine," reagoval líder SaS Richard Sulík. Dodal, že ak chcú koaličné strany vládnuť s Matovičom, majú možnosť uzatvoriť opozičnú zmluvu aj s ĽSNS, Republikou či Smerom-SD.



"Vylučujeme preto možnosť akejkoľvek opozičnej zmluvy medzi SaS a zvyškom koalície. Nevidíme najmenší dôvod na takýto nečitateľný a voličom nič nehovoriaci krok," povedal podpredseda SaS Branislav Gröhling.



Strana SaS vyzýva Za ľudí, aby sa nebáli a povedali, kto škodí Slovensku a neotáčali celý problém len do osobnej roviny. Podľa SaS tu nejde o spor Sulík-Matovič, ale o spor slušného demokratického Slovenska verzus Matovič.



Spor vo vláde sa vyostril potom, ako parlament prelomil veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíčku z dielne ministra financií Matoviča. SaS a OĽANO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami. Liberáli prestali chodiť na koaličné rady, vypovedali koaličnú zmluvu a žiadajú vypracovanie novej. Ich požiadavkou je aj odchod Matoviča z vlády. OĽANO to odmieta.



Premiér Eduard Heger (OĽANO) deklaruje, že počas leta budú v koalícii rokovať. Predpokladá, že výsledok bude zrejme známy až v "posledných hodinách".