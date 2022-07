VIDEO: SaS vypovedá koaličnú zmluvu, chce odchod I. Matoviča z vlády

Bratislava 6. júla (TASR) - Strana SaS vypovedá koaličnú zmluvu. Od premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) očakáva vypracovanie novej, ktorá bude reflektovať na aktuálne politické reálie a z ktorej vyplynie, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) nebude členom vlády. Ak k tomu nedôjde do konca augusta, ministri SaS podajú demisiu. Rozhodnutie strana prijala na stredajšej mimoriadnej rozšírenej republikovej rade.



"Najväčší problém koalície sa volá Igor Matovič. Mrzí ma, že takúto vetu vyslovujem, poznáme sa 12 rokov, dlhé roky sme spolu bojovali, spolu to ťahali, začínal na našej kandidátke, ale nedá sa pred tým dlhšie zatvárať oči," povedal líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Ak by OĽANO požadovalo vzápätí jeho odchod, bude o tom rozmýšľať, keď to bude na stole.



Svoje požiadavky plánuje strana predostrieť premiérovi písomne, aby sa aj na ich základe pripravila nová koaličná zmluva. "Vzťahy v koalícii sa pre dobro spoločnosti musia zmeniť, ak zmeny nie je schopné OĽANO, musí tak urobiť SaS. Takto nesmieme ďalej vládnuť," podčiarkol Sulík s tým, že fungovanie koalície je "pokazené jedným človekom, ktorý sa nedokáže ovládať". Sulík kritizoval prístup Matoviča k verejným financiám. Líder OĽANO si zo štátnej kasy podľa neho urobil pokladničku pre svoje nápady.



Liberáli majú aj iné podmienky ako len odchod Matoviča z vlády. Sulík označil za neprijateľné, aby sa museli Ministerstvu financií SR doprosovať o zvýšenie platov učiteľov, zdravotníkov či zamestnancov verejnej správy aspoň o infláciu a zároveň boli svedkami "rozhadzovania stoviek miliónov eur". Ak by SaS nič neurobila, podľa Sulíka by bola zodpovedná za "triumfálny návrat Roberta Fica" po riadnych parlamentných voľbách. Tvrdí, že práve k tomu smerujú kroky Matoviča.







Spor v koalícii sa opäť vyostril po tom, ako poslanci NR SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča. SaS a Matovič sa následne obviňovali zo spolupráce s opozíciou a fašistami.



SaS opäť pre Matovičove útoky odmietla chodiť na koaličné rady, OĽANO obvinilo liberálov z rozbíjania vlády. SaS si vzala čas na premyslenie, čo ďalej. Pripustila vtedy aj odchod z koalície, hoci tvrdí, že má vôľu v kabinete pokračovať. Matovič vyzval SaS na uzmierenie.



Predsedníctvo OĽANO aj premiér Heger apelovali počas dňa na SaS, aby v koalícii zotrvala. Odchod Matoviča z vlády predsedníctvo hnutia odmieta. Nesúhlasí ani s predčasnými voľbami.