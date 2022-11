Bratislava 26. novembra (TASR) - Uplynulé mesiace ukazujú na výrazný nárast agresie a radikalizácie u mladých ľudí. Duševné zdravie mládeže je treba okamžite riešiť, preto strana SaS vytvára odborný tím, ktorý bude riešiť otázky duševného zdravia. Navrhuje do škôl dostať viac školských psychológov, financovať ich zo štátneho rozpočtu a zaviesť systém prevencie a podpory žiakov, ktorí čelia problémom.



"V uplynulých rokoch sme si zažili pandémiu, lockdowny, ale aj stále prebiehajúcu vojnu v susednej krajine a výrazný nárast extrémizmu v spoločnosti. Nie je prekvapením, že toto všetko sa odráža aj na mladých ľuďoch. Už v čase pandémie sme pri snahách zatvárať školy upozorňovali na to, že toto opatrenie si vyžiada daň na duševnom zdraví detí," povedal podpredseda strany a bývalý minister školstva Branislav Gröhling. V súčasnosti sme podľa jeho slov svedkami zvýšenej agresie v školách, napadnutí či dokonca aj dvojnásobnej vraždy z nenávisti. "Je nevyhnutné okamžite riešiť duševné zdravie našich detí, a preto zostavujeme odborný tím, ktorý bude prinášať konkrétne riešenia," povedal Gröhling.



Podpredseda SaS vysvetlil, že tím strany SaS spolupracuje s odborníkmi, ktorí sa venujú téme duševného zdravia mládeže. Spoločne pripravujú informačné podklady pre školy, semináre, ako aj konferenciu zameranú na podporu duševného zdravia na školách. Zároveň bude strana presadzovať vytvorenie systému bezplatného anonymného psychologického poradenstva pre mládež. "Nie vždy dokážu mladí ľudia hovoriť o svojich problémoch tvárou v tvár a anonymné poradenstvo vie byť pre nich veľkou pomocou. Zároveň je však nevyhnutná investícia do odborníkov," poznamenal. Školskí psychológovia podľa neho aktuálne pôsobia na 21 percentách základných škôl a na 22 percentách stredných škôl s tým, že mnohí pracujú cez eurofondové projekty a ich pracovné miesta po ukončení projektu zaniknú.



Okrem riešenia akútnych problémov spojených s pandémiou či napätím v spoločnosti však Gröhling zdôrazňuje aj prevenciu. "Nehovoríme len o tom, že školský psychológ či podporný tím na škole budú iba hasiť problémy, ktoré tu máme dnes. V prvom rade by mali týmto problémom predchádzať," dodal.