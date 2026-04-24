< sekcia Slovensko
SaS vyzvala Súdnu radu SR, aby odsúdila útoky vládnej moci na sudcov
Autor TASR
Bratislava 24. apríla (TASR) - Opozičná SaS vyzvala Súdnu radu SR, aby odsúdila útoky predstaviteľov vládnej moci na sudcov. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informovala poslankyňa Národnej rady SR Mária Kolíková (SaS). V súvislosti s tým odkázala napríklad na prípad sudcu Michala Kubiša, na ktorého podal minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) disciplinárny podnet či na avizované trestné oznámenie na sudkyňu Pamelu Záleskú.
„Pamätáme si veľmi dobre tlačovú besedu a výroky Matúša Šutaja Eštoka, že treba zakročiť voči tomuto sudcovi, treba ho disciplinárne stíhať, treba ho trestne stíhať, zneužíva svoju moc, odkázal ministrovi spravodlivosti, že treba konať. A minister spravodlivosti čo urobil? Podal disciplinárny podnet na tohto sudcu, žiadal, aby mu bol skrátený plat o polovicu na šesť mesiacov, s tým, že sa mal dopustiť závažného disciplinárneho previnenia. A teraz, prosím, počúvajme prečo. Lebo mal byť v jednom ročníku s právnym zástupcom žalobcu,“ pripomenula Kolíková Kubišov prípad.
Vyhlásila, že Najvyšší správny súd SR podnetu nevyhovel a skonštatoval, že súdy nemôžu preverovať pri každom prípade, či sa daný sudca nestretol s jednou zo strán na vysokej škole.
„Musím pripomenúť ďalšie útoky, ktoré tu boli voči sudcovi Špecializovaného trestného súdu Jánovi Hrubalovi. Útoky dokonca voči predsedovi Ústavného súdu (Ivanovi Fiačanovi, poznámka TASR), keď Ústavný súd rozhodol a pozastavil účinnosť tej hanebnej novely trestných kódexov,“ poukázala Kolíková. Útoky sú podľa nej bezprecedentné a Súdna rada by mala zasiahnuť.
