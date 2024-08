SaS vyzvala vládu, aby odvolala štátneho tajomníka envirorezortu Kuffu

Bratislava 19. augusta (TASR) - Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR by mal byť okamžite odvolaný. Jeho správanie je agresívne a neprijateľné. Uviedla to opozičná SaS v reakcii na to, že Kuffa mal byť súčasťou incidentu na divadelnom predstavení v obci Malá Franková. Strana vyzvala vládu, aby odvolala Kuffu z pozície štátneho tajomníka.



"Sledovať konanie SNS a jej nominantov je tragédiou v priamom prenose. Najnovšie to dokázal štátny tajomník Štefan Kuffa, ktorý prerušil divadelné predstavenie a začal napádať umelcov a neprijateľne určovať, kto sa môže dívať a kto musí odísť," skonštatoval v stanovisku SaS jej predseda Branislav Gröhling.



SaS tvrdí, že Štefan Kuffa zatiaľ nevykázal žiadnu činnosť v rezorte ministerstva životného prostredia. "Agresivita, urážky, nulová pracovná činnosť a najnovšie aj snahy o cenzúru sú jasné dôvody, pre ktoré nesmie Kuffa ostať na svojej pozícii," doplnil predseda strany.



Opozičné PS v reakcii uviedlo, že Kuffa sa vo svojom presvedčení "morálnej nadradenosti" rozhodol kázať prítomným o tom, pre koho je a pre koho nie je predstavenie o troch generáciách žien a ich životoch vhodné. "Nehorázne tak zasiahol nielen do umeleckej tvorby, ale aj do slobody ľudí, ktorí sa rozhodli kultúrne a príjemne stráviť večer s rodinami a priateľmi," napísalo PS na sociálnej sieti.



Exministerka kultúry za hnutie OĽANO (dnes hnutie Slovensko, pozn. TASR) Natália Milanová uviedla, že je nebezpečné, ak sa predstaviteľ štátu, ktorý má v prvom rade slúžiť ľuďom, "zaháňa kladivom na čarodejnice" a chce brániť všetkému, čo nespĺňa jeho predstavy. "Umenie vždy bolo a vždy bude slobodné. Aj keď muselo v histórii prežívať ťažké časy, pretrvalo a pretrvá. Problém s ním môžu mať iba radikáli, ktorí majú strach," uviedla na sociálnej sieti.



Divadelné predstavenie v obci Malá Franková narušil v nedeľu (18. 8.) incident. Herci Národného divadla Košice ho tak neodohrali celé. Do predstavenia mal vstúpiť Kuffa a zastaviť ho. Nasledovať mala hádka medzi ním a divákmi. Štátny tajomník envirorezortu tvrdí, že bol pri incidente napadnutý.