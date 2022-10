SaS vyzýva Kollára, aby schôdza parlamentu pokračovala už v stredu

Bratislava 31. októbra (TASR) - Opozičná strana SaS vyzýva predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina), aby ešte v pondelok stanovil pokračovanie 75. schôdze parlamentu na stredu 2. novembra, keď bola aj riadne plánovaná. TASR o tom informoval hovorca strany Ondrej Šprlák.



"Je zrejmé, že v parlamente sa neodohral žiadny hekerský útok. Dokonca aj predseda OĽANO Igor Matovič tvrdí, že malo ísť len o zle prepojené káble. Nevidíme preto najmenší dôvod, aby sa schôdza odkladala až do 8. novembra," uviedla predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Ako dodala, Národná rada SR je plne funkčná, čo dokazujú aj zasadania výborov. Poslanci parlamentu a najmä Boris Kollár by si podľa nej mali uvedomiť, že neporiadok, ktorý je v parlamente, sa len zvýši nedôvodnými prestávkami.



Strana SaS považuje súčasné vedenie parlamentu za chaotické. "Opakovane sa odkladajú hlasovania, prerušuje sa rokovanie a prepadávajú body. Navyše Boris Kollár zneužíva svoju funkciu na to, aby manipuloval s parlamentnými procesmi s cieľom ovplyvniť výsledok hlasovania. Toto považujeme za neprijateľné," komentoval podpredseda SaS Branislav Gröhling.



Schôdzu NR SR vo štvrtok (27. 10.) prerušili pre kybernetický bezpečnostný incident. Predseda NR SR o deň neskôr informoval, že technické problémy sa podarilo odstrániť.