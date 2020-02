SaS vyzýva Gála, aby pred voľbami nemenoval šéfov súdov

Bratislava 16. februára (TASR) – Opozičná SaS vyzýva ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd), aby nevymenoval predsedov 17 súdov, ktorých funkčné obdobie začne až v čase po parlamentných voľbách. Gál argumentuje zákonom, na základe ktorého musí minister vyhlásiť výberové konanie.



„Okrem toho, že takýmto postupom by minister Gál zasahoval do práv budúcej vlády, dáva tým najavo, že mu záleží na tom, aby naša justícia naďalej zostala v rukách toho istého typu sudcov a predsedov súdov, ako sú tí, ktorí ju dostali tam, kde dnes je,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Baránik (SaS).



„Odmietam neodborné až nebezpečné výzvy opozičnej strany, ktoré nie sú ničím iným ako predvolebným marketingom,“ reaguje Gál, ktorý upriamil pozornosť na zákon o sudcoch. Podľa toho minister spravodlivosti vyhlási výberové konanie najneskôr do 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu súdu alebo do 30 dní odo dňa zániku takejto funkcie. Minister tiež pripomenul, že výberové konanie uskutočňuje päťčlenná výberová komisia.



SaS tiež tvrdí, že sa vo výberových konaniach Gála často opakujú mená sudcov a advokátov, ktorí boli za pôsobenia Štefana Harabina a Smeru úspešní.



Gál uprednostňuje nového predsedu súdu vtedy, keď pri predchádzajúcom nevidí výsledky. „Od začiatku svojho pôsobenia priebežne vyzývam sudcov, ktorí spĺňajú zákonné náležitosti, aby sa uchádzali o predsednícke posty na súdoch, kde je potrebná zmena, respektíve stagnujú,“ vysvetlil minister.



„Gábor Gál musí upustiť od zasahovania do kompetencií budúcej vlády, ak nechce vyvolať vážny spor. Spor o to, či predsedovia súdov, ktorých vymenuje na obdobie začínajúce až po skončení jeho vlády, môžu zostať na svojich postoch,“ uzatvára Alojz Baránik.



Gál sa takýmto úvahám čuduje. „Keď predseda súdu nefunguje podľa litery zákona a požiadaviek, sú tu zákonné možnosti odvolania. Predseda súdu nemôže byť hračkou v rukách politika. Nemám teda dôvod nesplniť si svoju povinnosť a nechať súdy bez predsedov.“