SaS vyzýva opozíciu, aby odmietla spoluprácu s Ficom pri novele ústavy

Bratislava 9. júna (TASR) - Strana SaS vyzvala opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR z KDH a klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, aby odmietli spoluprácu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) pri podpore vládnej novely Ústavy SR. Šéf SaS Branislav Gröhling tvrdí, že novela poškodí Slovensko tým, že nadraďuje „identitu Slovenska nad práva Európskej únie“. Požiadal opozičných poslancov, aby nepodľahli lákaniu Fica.



„Táto zmena ústavy nepomôže nikomu na celom Slovensku. Fico do tejto zmeny ústavy prepašoval formulku, ktorá nadraďuje národnú identitu Slovenska nad práva Európskej únie. Do tejto formulácie viete vtlačiť absolútne všetko, viete tam vtlačiť novelu Trestného zákona, ktorá porušuje predpisy Európskej únie, hoci tieto predpisy Európskej únie Slovensko aj schválilo. Viete do nej vtlačiť aj tresty za eurofondové podvody, ktoré sa na Slovensku absolútne neriešia,“ vyhlásil Gröhling na tlačovej konferencii. Tvrdí, že sa z tejto formulácie dá vyvodiť aj postupné vycúvanie Slovenska z EÚ. „Argumentovať sa bude, že slovenská legislatíva nemôže rešpektovať tú európsku,“ dodal. Obracia sa preto na poslancov z KDH a KÚ, aby nepomohli schváliť novelu ústavy, ktorá podľa šéfa SaS slúži Ficovi na prekrytie problémov jeho vlády.



Zmena ústavy podľa podpredsedníčky SaS Márie Kolíkovej neznamená riešenie kultúrno-etických tém. „Sú to vágne pojmy, ktoré vnášajú niečo ako národnú identitu, ktorá pokojne pri Robertovi Ficovi môže byť autokratický režim. Nech si dobre pozrú, čo znamená tá zmena ústavy. Pre Roberta Fica je autokratický režim jemu vlastný. Ak zakotvíme v ústave národnú identitu, kľudne to môže byť pri takejto vládnucej väčšine to, že tu budeme presadzovať autokratický režim a to bude pre nás dôvodom, prečo nebudeme základy demokracie rešpektovať, a bude to pre nás dôvodom, prečo budeme odmietať potom aj akékoľvek pravidlá, ktoré sú na tomto základe v Európskej únii,“ myslí si Kolíková.



O vládnej novele ústavy by sa malo definitívne hlasovať na aktuálnej schôdzi v parlamente. Na jej zmenu je potrebných aspoň 90 hlasov. Podľa premiéra bude hlasovanie tesné. Ocenil úpravu, ktorá by znamenala nadradenosť slovenského práva pred medzinárodným právom v kultúrno-etických otázkach. Je podľa neho v plnom súlade so základnými zmluvami SR s EÚ. Poslanci za KDH i poslanci Anna Záborská a Richard Vašečka zo strany KÚ, ktorí sú súčasťou klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ, pripúšťajú podporu novely v druhom čítaní. Žiadajú však úpravy v konečnom návrhu.