SaS vyzýva Šutaja Eštoka na ukončenie tendra na počítače

Bratislava 12. mája (TASR) - Opozičná strana SaS vyzýva ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) na ukončenie tendra na nové počítače. Hovorí o predraženej rámcovej zmluve a odvoláva sa pri tom na analýzu Útvaru hodnoty za peniaze rezortu financií. Zvažuje, že sa obráti na Úrad pre verejné obstarávanie či Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Vyplýva to z vyjadrení členov SaS na pondelkovej tlačovej konferencii.



„Tento štát a táto vláda nevie konsolidovať. Zvyšuje dane, máte transakčnú daň, zvyšujú sa všetky poplatky, v podstate všetko, čo sa dá, a ľudia to platia z vlastných peňazí preto, aby sa mohli robiť predražené nákupy. Napríklad teraz prišiel Útvar hodnoty za peniaze so šokujúcim zistením, že Šutaj Eštok minie na nákup počítačov o 122 miliónov viac, akoby mal,“ skonštatoval poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS).



SaS pripustila potrebu nákupu nových počítačov, no skritizovala predraženú zmluvu. Kriticky reagovala aj na vyjadrenie Šutaja Eštoka, že ide o rámcovú zmluvu a suma sa môže ešte znížiť. Mieni, že rámec mal byť už teraz nastavený nižšie. „Kto im verí, že budú nakupovať menej? Nebudú nakupovať menej. Takto si to nastavili a chcú minúť 350 miliónov na počítače, ktoré nepotrebujeme. Bežne v štátnej správe sa kupujú počítače za 1200 či 1300 eur, teraz idú nakupovať počítače za 3400 eur plus monitor za 1200 eur,“ podotkol líder SaS a poslanec Branislav Gröhling.



Poslanec parlamentu Marián Viskupič (SaS) hovoril tiež o nedostatočných a chýbajúcich analýzach k nákupu techniky. Okrem vysokých cien namietal aj veľké množstvo počítačov. „Štát si ani len nespočítal, koľko takýchto počítačov úradom chýba, čo majú, čo potrebujú a či teda tú techniku vôbec využijú. (...) Rámcová zmluva hovorí o nákupe 5000 počítačov v sume 3376 eur, pričom bežný počítač štát nakupuje za 1220 eur,“ dodal.



Šutaj Eštok kritiku o predraženom nákupe odmietol. Upozornil na to, že ide o rámcovú zmluvu, nie konkrétny nákup. Zároveň poukázal na potrebu výmeny počítačov a hovoril o vysokej návratnosti investície. Očakáva tiež, že suma za techniku sa ešte zníži.



Útvar hodnoty za peniaze odporučil v hodnotení projektu nákupu výpočtovej techniky znížiť maximálnu výšku rámcovej zmluvy na úroveň najnižšej ponuky z tendra, čím by sa znížil celkový rámec 81,8 milióna eur. Ďalšiu možnú úsporu vidí nahradením vysokovýkonných počítačov a monitorov za bežné zariadenia. Odporučil tiež priebežne zohľadňovať vysúťažené ceny z jednotlivých čiastkových súťaží.