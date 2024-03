SaS za Bezpečnostnou radou vidí snahu o výhru Pellegriniho vo voľbách

Bratislava 25. marca (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) vidí za pondelkovým zvolaním mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady SR snahu vládnej koalície o výhru Petra Pellegriniho (Hlas-SD) v druhom kole prezidentských volieb. Vláda to podľa nej chce docieliť šírením strachu, hoaxov a dezinformácií.



"Peter Pellegrini si zrejme myslí, že zneužívanie strachu medzi občanmi mu zabezpečí funkciu prezidenta," tvrdí predseda SaS Branislav Gröhling. Dodáva, že "absurdné" kroky vlády a strany Hlas-SD nasvedčujú tomu, že ostrá kampaň plná dezinformácií a strašenia sa práve začala. Vládna koalícia sa podľa neho "extrémne" bojí, že Pellegrini druhé kolo prezidentských volieb prehrá.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR avizoval prijatie mimoriadnych opatrení na veľkých podujatiach spojených s Veľkou nocou. Poukázal pritom na to, že teroristický útok v Moskve bol cielený na kresťanskú komunitu. Na Bezpečnostnej rade SR sa podľa neho riešilo aj možné zvýšenie stupňa rizika teroristického ohrozenia z druhého na tretí. Odmietol, že by jej zvolanie súviselo s kandidatúrou Pellegriniho.