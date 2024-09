SaS: Zdravotníctvo kvôli konsolidácii príde o takmer 260 miliónov eur

Bratislava 19. septembra (TASR) - Navrhovaná konsolidácia verejných financií môže spôsobiť kolaps zdravotníctva, pretože z tejto oblasti sa má vziať takmer 260 miliónov eur. Tvrdia to predstavitelia SaS. Spôsobí to podľa nich znižovanie platov zdravotníkov. Kritizujú, že ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) voči tejto zmene nebojuje.



"Zdravotníctvu sa má zobrať takmer 260 miliónov eur. Peniaze, ktoré mali byť určené na mzdy zdravotníckych pracovníkov, do rezortu nepotečú," uviedol na štvrtkovej tlačovej konferencii poslanec Národnej rady (NR) SR Tomáš Szalay (SaS). Čakal by, že Dolinková sa bude voči takýmto snahám o konsolidáciu ozývať. "Ministerka Dolinková povedala, že to berie na vedomie a za svoj rezort nebojuje," dodal s tým, že aj toto je jeden z dôvodov na jej odvolávanie.



Ak nepríde v budúcom roku do zdravotníctva 260 miliónov eur, zvýši sa podľa Szalaya odchod slovenských zdravotníkov do zahraničia. Dodal, že stúpnu aj čakacie lehoty a zvýši sa poplatkové zaťaženie pacientov. "Je to priamom v rozpore s tým, čo vláda avizovala, že chce v zdravotníctve dosiahnuť," skonštatoval.



SaS tvrdí, že konsolidácia by sa nemala diať takýmto spôsobom. Súhlasia so šéfom SNS Andrejom Dankom, ktorý sa chce Dolinkovej pýtať na situáciu v rezorte zdravotníctva. Szalay zároveň ocenil, že balík konsolidácie obsahuje aj návrh transformácie nemocníc na akciové spoločnosti.



Poslanec Peter Stachura (KDH) v reakcii na konsolidáciu v zdravotníctve poukázal na to, že v iných krajinách nie sú platy zdravotníkov zadefinované zákonom. "To je taká akože vymoženosť našich zdravotníkov, že sa to takto dostalo do zákona, vo všeobecnosti v iných krajinách sa vždy vyjednáva po určitom čase a vyjednávajú odborové združenia, vyjednávajú s poskytovateľmi o navýšení platov, čo sa u nás, samozrejme, nedeje," skonštatoval. Dodal, že lekárom sa tak budú valorizovať platy o tri percentá.



U sestier alebo u iných nelekárskych zdravotníckych pracovníkov je podľa Stachuru stále priestor na to, aby sa platy zvyšovali rýchlejšie ako inflácia. Taktiež by sa mohol ponúkať náborový príspevok. "Myslíme, že je veľmi nešťastné okresať všetkým zdravotníkom takýmto spôsobom mzdy a vlastne ich zastabilizovať na nulovom navýšení, keď si odrátame infláciu, ktorú tu máme," povedal poslanec.