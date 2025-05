SaS žiada Šaška o systémové a dôstojné financovanie mobilných hospicov

Bratislava 23. mája (TASR) - Opozičná strana SaS vyzýva ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby nastavil systémové a dôstojné financovanie mobilných hospicov. Poslankyňa Národnej rady SR za SaS Martina Bajo Holečková upozornila, že pacienti, najmä v terminálnom štádiu ochorenia, potrebujú viac návštev hospicov než v súčasnosti prepláca štát a po vyčerpaní limitu si ich musia platiť sami. Apeluje preto na ministra, aby limity návštev zrušil. Poukázala tiež na to, že mobilná hospicová starostlivosť šetrí štátu financie. Informovala o tom na piatkovej tlačovej konferencii.



Holečková upozornila, že mobilné hospice na Slovensku, ktoré sa ročne starajú o desiatky tisíc pacientov, sú pre nedostatok financií a personálu na pokraji kolapsu. Ozrejmila, že v súčasnosti peniaze od štátu hospicom pokrývajú len 40 percent reálnych nákladov. Tiež, že fungujú najmä pre obetavosť personálu, ktorý pracuje za symbolickú odmenu. V tejto súvislosti skritizovala vládu za to, že nehospodárne nakladá s prostriedkami, zatiaľ čo na zdravotnú starostlivosť sa organizujú rôzne verejné zbierky.



Poslankyňa nesúhlasí s tým, že návštevy mobilných hospicov, ktoré prepláca štát sú limitované a zvyšné služby si musí hradiť pacient. Dôstojné zomieranie podľa nej nemôže mať limity. „Štát proste od ľudí, ktorí zomierajú za to, že sa o nich niekto postará, vyberie stovky eur,“ objasnila. Zdôraznila tiež, že mobilné hospice štátu šetria financie, pretože pacienti tak neblokujú lôžka v kamenných hospicoch či na akútnych oddeleniach, rovnako ani výjazdy záchraniek. „Starostlivosť mobilných hospicov je jednoducho menej nákladná pre štát ako nejaké iné riešenie,“ skonštatovala.



Poslanec Tomáš Szalay (SaS) dodal, že vláda by sa mala zamerať na riešenie dlhodobej zdravotnej starostlivosti. „Aby neboli akútne lôžka blokované pacientami, ktorým sa už nedá pomôcť v akútnej medicíne, ale je možné im umožniť dôstojne dožiť. Pacienti potrebujú doliečovacie lôžka, potrebujú rehabilitačné lôžka, potrebujú tzv. dlhé lôžka, ktorých máme absolútny nedostatok,“ skonštatoval.