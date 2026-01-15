< sekcia Slovensko
SaS žiada poslanecký prieskum pre nákup hasičských áut
Poslanec parlamentu za SaS Juraj Krúpa na štvrtkovej tlačovej konferencii. Považuje za neprijateľné, že minister vnútra sa dlhodobo vyhýba kontrole parlamentu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. januára (TASR) - Opozičná strana SaS žiada poslanecký prieskum v súvislosti s nákupom hasičských vozidiel Ministerstvom vnútra (MV) SR. Upozorňuje na pochybnosti o transparentnosti tendra, technickej kvalite vozidiel aj o ich skutočnej hodnote. Nákup kritizuje aj Hnutie Slovensko, ktoré pripomenulo, že hasiči po celom Slovensku majú problémy s touto technikou. Opozícia sa pýta, či dôvodom technických problémov nie je fakt, že ide o skladové alebo staršie vozidlá. Prezident Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Adrián Mifkovič reagoval, že autá sú dodávané v súlade s tým, ako bolo dohodnuté a odmieta technické problémy.
„Čo krok ministra vnútra, to prúser. Tento rezort vedie jeden z najneschopnejších ministrov v histórii Slovenska a tender na hasičské vozidlá je toho ďalším dôkazom. Vozidlá, ktoré majú zachraňovať životy, mali byť dodané už koncom minulého roka a namiesto toho tu máme pochybnosti o ich pôvode, kvalite aj cene,“ vyhlásil poslanec parlamentu za SaS Juraj Krúpa na štvrtkovej tlačovej konferencii. Považuje za neprijateľné, že minister vnútra sa dlhodobo vyhýba kontrole parlamentu. SaS preto žiada poslanecký prieskum, aby bolo možné vozidlá fyzicky preskúmať. „Máme vážne podozrenie, že ide o predražený a problematický nákup. Preto vyzývam aj Generálnu prokuratúru SR, aby sa týmto tendrom zaoberala,“ dodal Krúpa.
Poslanec za SaS Alojz Hlina upozornil na konkrétne technické pochybnosti. „V pôvodnej rámcovej zmluve sa jasne uvádzalo, že majú byť dodané nové a nepoužité vozidlá. V dodatku však slovo nové vypadlo. To nie je náhoda,“ myslí si. Podľa dostupných tzv. VIN čísel má ísť o modely, ktoré sa prestali vyrábať v roku 2020. „Ide o výbehové podvozky s inými riadiacimi jednotkami. Ak sa preprogramujú, môže dôjsť k chybám v riadení či preťaženiu náprav. Toto sú vážne veci, ktoré si vyžadujú vysvetlenie,“ dodal.
Predstavitelia Hnutia Slovensko vo štvrtok pred jednou z bratislavských hasičských staníc takisto upozornili na pochybnosti pri nákupe hasičských vozidiel kategórie B1. Podľa hnutia patria medzi najviac využívanú techniku hasičov. Závažné otázniky sa podľa hnutia týkajú pôvodu a technických parametrov vozidiel. „Podľa zmluvy mali byť dodané nové, nepoužívané vozidlá Scania P460 kategórie B1. My však disponujeme VIN číslami štrnástich vozidiel a ich preverenie ukazuje, že nejde o P460, ale o P500, pričom modelový rok podľa VIN zodpovedá roku 2020. Pýtame sa, či ide o skladové alebo staršie vozidlá a či práve toto nie je dôvod, prečo majú hasiči po celom Slovensku vážne technické problémy s touto technikou,“ zdôraznil Mikulec. Hnutie sa tiež pýta, prečo zatiaľ neboli dodané všetky sľúbené vozidlá.
Po tlačovej konferencii Hnutia Slovensko novinárom vysvetlil okolnosti nákupu áut prezident HaZZ. „Všetko, čo sme si objednali, je tam namontované, každú položku, ktorú máte zverejnenú v zmluve a jej špecifikáciu,“ povedal Mifkovič s tým, že nemá problém priamo vo vozidlách ukázať všetky špecifikácie. Autá sú podľa jeho slov postupne dodávané a prebiehajú aj školenia. Deklaruje, že bude dodaných všetkých 80 vozidiel. Zmluva platí podľa neho do konca júna. „Všetko teraz beží v súlade so zmluvou,“ dodal.
Opozícia hovorí o probléme s nákupom hasičských áut už od septembra 2024. MV odmietalo kritiku, víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky požiadavky. V apríli 2025 napríklad MV informovalo, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil súlad so zákonom v prípade nákupu hasičských vozidiel.
„Čo krok ministra vnútra, to prúser. Tento rezort vedie jeden z najneschopnejších ministrov v histórii Slovenska a tender na hasičské vozidlá je toho ďalším dôkazom. Vozidlá, ktoré majú zachraňovať životy, mali byť dodané už koncom minulého roka a namiesto toho tu máme pochybnosti o ich pôvode, kvalite aj cene,“ vyhlásil poslanec parlamentu za SaS Juraj Krúpa na štvrtkovej tlačovej konferencii. Považuje za neprijateľné, že minister vnútra sa dlhodobo vyhýba kontrole parlamentu. SaS preto žiada poslanecký prieskum, aby bolo možné vozidlá fyzicky preskúmať. „Máme vážne podozrenie, že ide o predražený a problematický nákup. Preto vyzývam aj Generálnu prokuratúru SR, aby sa týmto tendrom zaoberala,“ dodal Krúpa.
Poslanec za SaS Alojz Hlina upozornil na konkrétne technické pochybnosti. „V pôvodnej rámcovej zmluve sa jasne uvádzalo, že majú byť dodané nové a nepoužité vozidlá. V dodatku však slovo nové vypadlo. To nie je náhoda,“ myslí si. Podľa dostupných tzv. VIN čísel má ísť o modely, ktoré sa prestali vyrábať v roku 2020. „Ide o výbehové podvozky s inými riadiacimi jednotkami. Ak sa preprogramujú, môže dôjsť k chybám v riadení či preťaženiu náprav. Toto sú vážne veci, ktoré si vyžadujú vysvetlenie,“ dodal.
Predstavitelia Hnutia Slovensko vo štvrtok pred jednou z bratislavských hasičských staníc takisto upozornili na pochybnosti pri nákupe hasičských vozidiel kategórie B1. Podľa hnutia patria medzi najviac využívanú techniku hasičov. Závažné otázniky sa podľa hnutia týkajú pôvodu a technických parametrov vozidiel. „Podľa zmluvy mali byť dodané nové, nepoužívané vozidlá Scania P460 kategórie B1. My však disponujeme VIN číslami štrnástich vozidiel a ich preverenie ukazuje, že nejde o P460, ale o P500, pričom modelový rok podľa VIN zodpovedá roku 2020. Pýtame sa, či ide o skladové alebo staršie vozidlá a či práve toto nie je dôvod, prečo majú hasiči po celom Slovensku vážne technické problémy s touto technikou,“ zdôraznil Mikulec. Hnutie sa tiež pýta, prečo zatiaľ neboli dodané všetky sľúbené vozidlá.
Po tlačovej konferencii Hnutia Slovensko novinárom vysvetlil okolnosti nákupu áut prezident HaZZ. „Všetko, čo sme si objednali, je tam namontované, každú položku, ktorú máte zverejnenú v zmluve a jej špecifikáciu,“ povedal Mifkovič s tým, že nemá problém priamo vo vozidlách ukázať všetky špecifikácie. Autá sú podľa jeho slov postupne dodávané a prebiehajú aj školenia. Deklaruje, že bude dodaných všetkých 80 vozidiel. Zmluva platí podľa neho do konca júna. „Všetko teraz beží v súlade so zmluvou,“ dodal.
Opozícia hovorí o probléme s nákupom hasičských áut už od septembra 2024. MV odmietalo kritiku, víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky požiadavky. V apríli 2025 napríklad MV informovalo, že Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil súlad so zákonom v prípade nákupu hasičských vozidiel.