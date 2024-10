SaS žiada pre zmier s Babišom mimoriadny výbor

Bratislava 23. októbra (TASR) - Opozičná SaS žiada pre zmier uzavretý medzi ministerstvom vnútra a Andrejom Babišom mimoriadne zasadnutie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť. Predstavitelia strany na ňom chcú diskutovať so šéfom rezortu vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD) aj s predsedom Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) Jergušom Sivošom. Opätovne skritizovali zmier s Babišom uzavretý v spore o ochranu osobnosti týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej Štátnej bezpečnosti (ŠtB).



"Šutaj Ěštok sa postavil na stranu eštebákov. Postavil sa na stranu tých, ktorí zneužívali totalitný režim proti svojim občanom, a tým vlastne obetiam napľul do tváre," skonštatoval poslanec parlamentu Juraj Krúpa (SaS), ktorý o zvolanie mimoriadneho výboru požiadal. Bude na ňom podľa vlastných slov chcieť od ministra počuť vysvetlenie, prečo došlo k súdnemu zmieru. V prípade, že by obsahom zasadnutia boli utajované skutočnosti, súhlasil by s neverejným zasadnutím.



Poslanci za SaS zároveň avizovali, že do programu aktuálnej schôdze navrhnú zaradiť aj návrh uznesenia k zmieru s Babišom. Vládu v ňom žiadajú, aby sa zdržala zasahovania do sporov o pochybnej minulosti kohokoľvek a nespochybňovala úlohu ÚPN a úlohu nezávislých a nestranných súdov.



Ministerstvo vnútra tento týždeň informovalo, že uzavrelo zmier so žalobcom Babišom v spore o ochranu osobnosti týkajúcom sa neoprávnenej evidencie vo zväzkoch bývalej ŠtB. Uznalo, že bývalý český premiér bol neoprávnene evidovaný ako agent ŠtB pod krycím menom "Bureš" a že vedome s ŠtB nespolupracoval.



Babiš podal v spore žalobu na ÚPN v roku 2012. ÚPN v reakcii na uzavretý zmier uviedol, že trvá na oprávnenej evidencii Babiša vo zväzkoch. Zároveň oznámil, že Babiš v registračných protokoloch ŠtB ostáva uvedený ako tajný spolupracovník v kategórii agent.