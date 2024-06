SaS: Zmena fungovania Audiovizuálneho fondu je krokom do minulosti

Bratislava 27. júna (TASR) - Zmena fungovania Audiovizuálneho fondu (AVF) je ďalším krokom do minulosti. Tvrdí to opozičná SaS. Kritizuje koaličnú SNS, ktorá chce cez pozmeňujúci návrh k novele zákona o AVF zmeniť fungovanie podobne, ako sa to stalo v prípade Fondu na podporu umenia. SNS chce podľa SaS ovládnuť všetky nezávislé kultúrne inštitúcie a AVF bude "opäť len politickou bábkou" v rukách ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej (nominantka SNS). SaS preto vyzvala poslancov Národnej rady (NR) SR, aby za túto zmenu nehlasovali.



"Tento návrh z dielne SNS politizuje sektor kultúry a rozdeľovanie financií na podporu kultúry presúva do rúk pár nominantom SNS. Takéto niečo nemôžu naši poslanci podporiť," povedal predseda SaS Branislav Gröhling.



Podľa SaS je cieľom ovládnuť správny orgán, radu Audiovizuálneho fondu, a to tak, že piatich z jej 13 členov bude priamo menovať šéfka rezortu kultúry. "Tá môže menovať v podstate kohokoľvek, pričom dvaja jej nominanti môžu byť zamestnancami ministerstva kultúry. Zjednodušená bude rovnako možnosť odvolať riaditeľa fondu, to bude robiť novozvolená rada," vysvetlil s tým, že rovnaký prístup predkladateľ zvolil aj v prípade dozornej rady, do ktorej bude po novom väčšinu členov menovať rezort kultúry.



Prideľovanie všetkých finančných prostriedkov bude podľa SaS plne v rukách správneho orgánu a riaditeľ a odborné komisie, ktoré vo fonde aktuálne fungujú, budú mať len poradný hlas. Zhorší sa tak podľa strany transparentnosť rozhodovania rady.



O novele zákona o AVF by mali poslanci hlasovať vo štvrtok.