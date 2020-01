SaS považuje zneužívanie témy bezpečnosti vojakov v Iraku za amatérske

Bratislava 5. januára (TASR) – Bezpečnosť slovenských vojakov v Iraku musí zostať prvoradá, no zneužívanie tejto témy na vnútropolitické účely je diletantstvo. Zdôraznila to strana SaS v reakcii na aktuálnu situáciu na Blízkom východe.



Podľa hovorkyne strany Márie Stracenskej sa SaS pripája k výzve na okamžitú deeskaláciu napätia v regióne, smerujúcu ku všetkým zainteresovaným stranám. "Zároveň odmietame akékoľvek spájanie jednotiek misie NATO v Iraku, ktoré tam vykonávajú výcvik irackých vládnych bezpečnostných síl, vrátane siedmich slovenských vojakov, s útokom na Solejmáního," zdôraznila Stracenská.



Podľa experta mimoparlamentnej koalície PS-Spolu na bezpečnosť a obrannú politiku Pavla Macka sú úvahy o stiahnutí slovenských vojakov z Iraku na mieste. "Rozhodnutie by malo byť prijaté po dôkladnom zvážení všetkých možností, v koordinácii so spojencami a po zohľadnení bezpečnosti našich vojakov počas jeho realizácie," uviedol Macko.



Na situáciu v Iraku reaguje aj novovzniknutá strana Socialisti.sk. Jej líder Eduard Chmelár organizuje v utorok (7. 1.) o 16.30 h pred budovou veľvyslanectva USA v Bratislave demonštráciu s cieľom upozorniť a protestovať voči krokom USA, ktoré vyvolávajú hrozbu vojnového konfliktu.



Napätie na Blízkom východe eskalovalo po piatkovom (3. 1.) útoku americkej armády, po ktorom zomrel iránsky generál Kásem Solejmání. Situácia sa bezprostredne týka aj siedmich slovenských vojakov, ktorí v Iraku plnia úlohy výcvikovej misie NATO.