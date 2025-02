SaS: Znížením počtu hasičov na nočných riskuje štát bezpečnosť občanov

Bratislava 14. februára (TASR) - Znížením personálnych stavov na nočných službách Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) riskuje štát bezpečnosť občanov, ale aj samotných hasičov. V zbore je zároveň vysoký investičný dlh. Na tlačovej konferencii to vyhlásili predstavitelia opozičnej strany SaS.



Poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS) vyhlásil, že zníženie stavov je z dôvodu šetrenia a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) peniaze na iné výdavky našiel. "Hasičom upiera za tú službu 15 eur. Ale na pofidérne nákupy Matúša Šutaja Eštoka peniaze sú. Cez schránkovú firmu ide nakúpiť hasičské vozidlá za 40 miliónov eur," upozornil Krúpa.



Člen strany SaS a bývalý príslušník HaZZ Ľuboslav Farkaš uviedol, že stav v zbore je dlhodobo nevyhovujúci. Podľa neho by na základe smernice Európskej únie mal byť na 1000 obyvateľov jeden hasič. Aby sa personálny stav v slovenskom zbore stabilizoval, musel by štát prijať podľa neho 1000 až 1600 hasičov.



Farkaš zdôraznil, že zbor potrebuje najmä zásahových hasičov. Poukázal pritom na fakt, že naplnenosť v hasičskom zbore je oficiálne vysoká. "Ale to sú papiere, ktoré znesú naozaj všetko," myslí si.



Ministerstvo vnútra aj Prezídium Hasičského a záchranného zboru pre TASR vo štvrtok (13. 2.) uviedli, že zníženie minimálneho stavu na nočných službách je dočasné a založené na štatistikách výjazdov. Akcieschopnosť zboru je podľa nich plne zachovaná. Dočasné zníženie počtu hasičov bude podľa rezortu vnútra prehodnotené k 30. júnu 2025.