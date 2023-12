SaS: Zrušenie ÚŠP by mohlo viesť k zastaveniu stíhania v kauzách

Bratislava 4. decembra (TASR) - Zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) by mohlo viesť k zastaveniu trestného stíhania v mnohých kauzách. Upozornila na to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS) na pondelkovej tlačovej besede s tým, že prípady by sa prerozdelili medzi prokurátorov, ktorí sa s takými dovtedy nestretli.



"Ak sa zruší ÚŠP a nebodaj aj Špecializovaný trestný súd (ŠTS), vytvoríme podmienky pre to, aby sa mafia a organizovaný zločin mohli rozrásť," povedala Kolíková. Predpokladá, že všetky kauzy, ktoré ÚŠP rieši, sa prerozdelia medzi krajské prokuratúry, ktoré ich pridelia prokurátorom, ktorí sa s nimi nebudú vedieť vysporiadať, pretože obdobné prípady nikdy predtým neriešili.



Kolíková upozornila, že návrh na zrušenie ÚŠP bude vláda možno chcieť presadiť aj cez skrátené legislatívne konanie napriek tomu, že na neho nie je dôvod. "Budeme upozorňovať Európsku komisiu na nebezpečenstvo tejto právnej úpravy a porušovanie pravidiel legislatívneho procesu," avizovala.



Aj KDH odmieta zrušenie alebo výrazné obmedzenie Úradu špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu. "Zrušenie týchto inštitúcií prakticky ochromí schopnosť štátu bojovať s korupciou a organizovaným zločinom, a to nemôžeme dovoliť," reagoval predseda strany Milan Majerský. Pripomenul, že KDH stálo pri vzniku ÚŠP a ŠTS, ich zrušenie je pre hnutie červenou čiarou.



Mimoparlamentná strana Demokrati v pondelok upozornila, že ak budú ŠTS a ÚŠP zrušené, Európska únia môže Slovensku stopnúť eurofondy. Dôvodom je podľa jej lídra Jaroslava Naďa, že ide o priame podrývanie právneho štátu. Opozíciu vyzval na spoločný postup.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) cez víkend v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy vyhlásil, že urobí všetky potrebné kroky, aby špeciálny prokurátor Daniel Lipšic odišiel z Úradu špeciálnej prokuratúry. Nevyjadril sa, či zostane fungovať Špecializovaný trestný súd.