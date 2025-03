SaS zvoláva stretnutie opozičných strán k obranyschopnosti Európy

Bratislava 12. marca (TASR) - Opozičná SaS zvoláva na 19. marca okrúhly stôl opozičných strán k problematike obranyschopnosti Európy. Na stretnutí by chcela s opozičnými kolegami riešiť aj zvýšenie výdavkov na obranu. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informoval poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS).



"Vnímame túto tému ako zásadnú a dôležitú nielen z ekonomického hľadiska, samozrejme sa musíme porozprávať o tom, aké vplyvy to bude mať, ale aj z hľadiska bezpečnostného, medzinárodne-bezpečnostného a obranného. Považujeme za dôležité, aby sme sa so všetkými opozičnými stranami na túto tému porozprávali a hľadali spoločné stanovisko tak, aby sme vedeli deklarovať aj našim partnerom v zahraničí, že Slovensko sa o túto tému zaujíma," vyhlásil Krúpa. Súčasťou stretnutia by podľa neho mala byť aj debata o návrhoch koalície k téme európskej obrany.



Poslanec sa vyjadril aj k súhlasu Ukrajiny s americkým návrhom prímeria. Podotkol, že teraz je na ťahu Rusko. Dodal, že Ukrajina je pripravená na prímerie a vždy bola pripravená na spravodlivý mier. Pripomenul, že prímerie trvalo aj od roku 2014 do roku 2022, keď Rusko plnoformátovo na Ukrajinu zaútočilo.