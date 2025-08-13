Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šaško chce, aby mal štát prednostné právo na obsadenie záchraniek

Na snímke minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Bratislava 13. augusta (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) navrhuje, aby mali štátne a verejné organizácie prednostné právo na obsadenie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Súkromníci budú môcť súťažiť len o tie ambulancie, o ktoré tieto organizácie nebudú mať záujem alebo kapacitu obsadiť. Verejné obstarávanie však podľa jeho slov musí byť transparentnejšie a upravené v zákone. Minister chce návrh predstaviť na štvrtkovej (14. 8.) koaličnej rade.





