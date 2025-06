Šaško chce otvoriť otázku vplyvov transakčnej dane v zdravotníctve

Bratislava 12. júna (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) je pripravený otvoriť otázku vplyvov transakčnej dane na zdravotnícky sektor a pacienta v rámci diskusie o novele zákona o dani z finančných transakcií, tak ako prisľúbil. Pre TASR to uviedli z komunikačného oddelenia Ministerstva zdravotníctva SR s tým, že čiastkové informácie o prebiehajúcich rokovaniach v tomto momente ministerstvo poskytovať nebude. O novele by mal parlament rokovať v septembri.



Rezort zároveň ubezpečil, že minister sa intenzívne zaoberá zlepšením situácie ambulantného sektora. „Je v priamom kontakte so zástupcami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, komunikuje s nimi na pravidelnej báze a tento týždeň podpísal aj memorandum o spolupráci so Zväzom ambulantných poskytovateľov,“ dodalo ministerstvo.



Zástupcovia ambulancií aj nemocníc žiadajú oslobodenie od transakčnej dane. Zväz ambulantných poskytovateľov a Asociácia súkromných lekárov SR pre TASR priblížili, že transakčná daň stojí ambulancie mesačne stovky eur navyše. Varujú, že ak nedôjde k jej zrušeniu, bude musieť dodatočné náklady ambulancií doplácať pacient. Upozornili tiež, že naprieč Slovenskom rastie počet nezmluvných ambulancií. Opozičné PS a SaS v tejto súvislosti vyzvali, aby bol celý sektor spod transakčnej dane vyňatý.