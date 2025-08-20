Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Šaško chce predložiť správu k analýze mRNA vakcín na rokovaní vlády

Na snímke minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD). Foto: TASR - Jaroslav Novák

Avizoval, že potom, ako výsledky predstaví vládnym predstaviteľom, bude o nich informovať aj verejnosť.

Autor TASR
Bratislava 20. augusta (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) sa v súčasnosti oboznamuje s analýzou mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktorú vykonala Slovenská akadémia vied (SAV). Správu k analýze chce predložiť na najbližšom rokovaní vlády. Uviedol to pred stredajším zasadnutím kabinetu novinárom.

Teraz sa so správou oboznamujem ja a moji kolegovia. Predpokladám, že na najbližšiu vládu bude riadne predložená. Úlohu predložiť túto správu mi zadala vláda,“ vyhlásil. Avizoval, že potom, ako výsledky predstaví vládnym predstaviteľom, bude o nich informovať aj verejnosť.

SAV koncom júla informovala, že dokončila analýzu vakcín proti COVID-19. Avizovala, že o výsledkoch je pripravená informovať, len čo rezort zdravotníctva stanoví termín. O otestovanie vzoriek vakcín požiadal Šaško SAV ešte v apríli na základe poverenia vlády. Odborníci mali vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných v slovenskej populácii. Rovnako analýzu vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus.
