Šaško chce v regiónoch predstaviť plán na stabilizáciu zdravotníctva

Bratislava 5. novembra (TASR) - Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD) plánuje regionálne stretnutia so zástupcami odborných zdravotníckych komôr, samospráv a ďalších zainteresovaných organizácií o pláne na stabilizáciu zdravotníctva. Následne ho predstaví na odborovej tripartite. Šaško o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii po rokovaní so zdravotníckou sekciou Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ).



"Základným výstupom má byť jasná predstava, čo sa ide v najbližšom období, ale aj v dlhodobejšom horizonte robiť. Túto predstavu následne plánujem predstaviť na odborovej tripartite a bude to moja jasná ponuka aj, ale nielen, zďaleka nielen, na požiadavku odborárov na predstavenie konkrétnych krokov na systémové zmeny v sektore zdravotníctva," uviedol minister s tým, že stretnutia by chcel začať na budúci týždeň.



Šaško zdôraznil, že s odborármi má ministerstvo a iné organizácie v rezorte rovnaký cieľ. Premiér Robert Fico (Smer-SD) sa podľa neho o situáciu v zdravotníctve zaujíma každý týždeň na rokovaní vlády.



Na rokovaní sa asociácia s ministrom podľa viceprezidenta AZZZ Igora Pramuka dohodla napríklad na tom, že rozpočet rezortu bude s asociáciou konzultovaný. Zástupcovia AZZZ označili rokovanie za konštruktívne.