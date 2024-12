Šaško: Členovia odvetvovej tripartity chcú naštartovať zlepšenie

Bratislava 9. decembra (TASR) - Členovia odvetvovej Hospodárskej a sociálnej rady SR v rezorte zdravotníctva majú záujem o naštartovanie zlepšenia situácie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Poukazujú však aj na nedostatočný rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok. Informoval o tom minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) po rokovaní odvetvovej tripartity spoločne s predsedom Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Antonom Szalayom a prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska Mariánom Petkom.



"Jednotliví členovia zastúpení v odvetvovej, hospodárskej a sociálnej rade v rezorte zdravotníctva vyslovujú znepokojenie nad hroziacou kritickou situáciou v zdravotníctve po 31. decembri 2024," povedal Šaško.



Členovia odvetvovej tripartity podľa Šaška berú na vedomie navrhované kroky ministra zdravotníctva a pracovný program Pacient na prvom mieste, šanca pre zdravie. Ďalej rešpektujú, že odbory majú zákonné právo na obhajobu svojich záujmov, no ich spôsob výkonu by nemal viesť k paralyzácii sektora.



Členovia taktiež rešpektujú, že štát má povinnosť chrániť ústavné práva občanov a vnímajú, že Ministerstvo zdravotníctva SR pri plnení požiadaviek Lekárskeho odborového združenia (LOZ) intenzívne hľadá priestor na dohodu, priblížil Šaško. Zároveň vyzývajú zainteresované strany, aby pristúpili k racionálnemu rokovaniu, ktoré upokojí situáciu a zmierni eskaláciu napätia a neistoty verejnosti, uviedol.



V rámci spoločného stanoviska členovia tvrdia, že vnímajú legislatívne opatrenia vlády na zabezpečenie lekárskej starostlivosti ako krajné riešenie. Vyzývajú preto rezort zdravotníctva a LOZ na uzavretie dohody, aby nemuseli byť prijaté opatrenia spustené a realizované.



"Členovia odvetvovej hospodárskej a sociálnej rady v rezorte zdravotníctva sú pripravení pomôcť dosiahnuť úspešný výsledok rokovaní medzi Ministerstvom zdravotníctva SR a LOZ, ak o to požiadajú zainteresované strany," dodal Šaško.



Vyše 3300 lekárov z nemocníc naprieč Slovenskom podalo výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Sú ochotní výpovede stiahnuť, ak vláda začne plniť ich požiadavky. Trvajú najmä na plnení bodov memoranda z roku 2022, ktoré s lekárskymi odborármi podpísal vtedajší vládny kabinet.



Vláda preto v nedeľu (8. 12.) schválila návrh, ktorý umožňuje vyhlásiť mimoriadnu situáciu aj v prípade kritickej nedostupnosti zdravotnej starostlivosti, zároveň zdravotníci musia v období vyhlásenia takejto mimoriadnej situácie poskytovať zdravotnú starostlivosť.