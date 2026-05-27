< sekcia Slovensko
Šaško: Do zdravotníctva v Košickom kraji smeruje takmer 50 miliónov
Spomenul, že takmer päť miliónov eur pôjde do obnovy sobraneckých kúpeľov. Vyše 2,5 milióna je podľa Šaška vyčlenených do rekonštrukcie siete verejných a zdravotných služieb v regióne slovenský Tokaj.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Haniska 27. mája (TASR) - Do zdravotníctva v Košickom samosprávnom kraji smeruje za posledný rok takmer 50 miliónov eur. Na tlačovej konferencii po výjazdovom rokovaní v obci Haniska v okrese Košice-okolie to uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
„Od prvého dňa, odkedy som v pozícii ministra zdravotníctva, hovorím o tom, že zdravotníctvo v Košickom kraji bolo dlhodobo vynechávané z nejakej investičnej mapy v rámci zdravotníctva a bolo to pod rôznymi zámienkami a dôvodmi,“ skonštatoval Šaško.
Spomenul, že takmer päť miliónov eur pôjde do obnovy sobraneckých kúpeľov. Vyše 2,5 milióna je podľa Šaška vyčlenených do rekonštrukcie siete verejných a zdravotných služieb v regióne slovenský Tokaj. „Toto je veľmi dôležitá téma pre nás. Som veľmi rád, že v spolupráci s pani ministerkou kultúry sa vykonajú všetky potrebné kroky, aby bol región slovenského Tokaja zapísaný do registra svetového dedičstva UNESCO,“ podotkol minister. Ďalej priblížil, že zhruba 200.000 eur ide na nový röntgenový prístroj pre mesto Sečovce.
Za posledné mesiace podľa Šaška smerovalo viac ako šesť miliónov eur na rekonštrukciu urgentného príjmu v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach. Rezort tiež obstaral robotický prístroj za viac ako štyri milióny eur a magnetickú rezonanciu pre Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach presahujúcu päť miliónov eur. Pred niekoľkými mesiacmi tiež pre región Zemplína smerovala investícia blížiaca sa štyrom miliónom na komplexnú rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti budovy nemocnice s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci.
Šéf rezortu zdravotníctva poukázal aj na rozvoj psychiatrie a psychiatrickej starostlivosti v Košickom kraji, kde preinvestovali 12 miliónov eur. Investícia putovala podľa Šaška aj na onkologickú liečbu v nemocnici v Michalovciach.
„Od prvého dňa, odkedy som v pozícii ministra zdravotníctva, hovorím o tom, že zdravotníctvo v Košickom kraji bolo dlhodobo vynechávané z nejakej investičnej mapy v rámci zdravotníctva a bolo to pod rôznymi zámienkami a dôvodmi,“ skonštatoval Šaško.
Spomenul, že takmer päť miliónov eur pôjde do obnovy sobraneckých kúpeľov. Vyše 2,5 milióna je podľa Šaška vyčlenených do rekonštrukcie siete verejných a zdravotných služieb v regióne slovenský Tokaj. „Toto je veľmi dôležitá téma pre nás. Som veľmi rád, že v spolupráci s pani ministerkou kultúry sa vykonajú všetky potrebné kroky, aby bol región slovenského Tokaja zapísaný do registra svetového dedičstva UNESCO,“ podotkol minister. Ďalej priblížil, že zhruba 200.000 eur ide na nový röntgenový prístroj pre mesto Sečovce.
Za posledné mesiace podľa Šaška smerovalo viac ako šesť miliónov eur na rekonštrukciu urgentného príjmu v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach. Rezort tiež obstaral robotický prístroj za viac ako štyri milióny eur a magnetickú rezonanciu pre Detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach presahujúcu päť miliónov eur. Pred niekoľkými mesiacmi tiež pre región Zemplína smerovala investícia blížiaca sa štyrom miliónom na komplexnú rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti budovy nemocnice s poliklinikou v Kráľovskom Chlmci.
Šéf rezortu zdravotníctva poukázal aj na rozvoj psychiatrie a psychiatrickej starostlivosti v Košickom kraji, kde preinvestovali 12 miliónov eur. Investícia putovala podľa Šaška aj na onkologickú liečbu v nemocnici v Michalovciach.