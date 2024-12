VIDEO: Šaško: Dohoda s lekármi je kompromisom, vyhral pacient

Bratislava 20. decembra (TASR) - Dohoda medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ) je kompromisom, vyhral slovenský pacient. Po podpise zmluvy o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve to vyhlásil minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).



"Život a zdravie pacienta je centrum záujmov tejto zmluvy a spoločným cieľom a záujmom vlády Slovenskej republiky, ako aj lekárov. Výsledok tejto dohody si, myslím, že spoločne môžeme zhrnúť do troch slov - vyhral slovenský pacient, a vyhral vďaka kompromisu," povedal minister. Obe strany podľa jeho slov deklarujú vôľu udržať sociálny zmier a spoločne presadzovať zmeny k lepšiemu zdravotníctvu. Šaško zároveň uviedol, že si váži lekárov a vždy za nimi bude stáť. Rovnako, že jeho hlavným záujmom bude vždy pacient.







Za jeden z najdôležitejších bodov zmluvy považuje záväzok vlády, že budúci rok vykoná dôsledný hĺbkový, personálny, procesný a materiálny audit s cieľom zefektívniť hospodárenie štátnych nemocníc. "Audit preverí efektivitu úväzkov, dodržiavanie pracovného času, prevádzkové ukazovatele, obstarávanie liekov alebo zdravotníckej techniky," priblížil. S lekármi sa zároveň dohodli, že všetky otvorené legislatívne požiadavky budú schválené. "Chcem verejne prehlásiť, že našu dohodu si ctím, že našu dohodu dodržím a bude predložená presne v tých termínoch do národnej rady, ako sme sa spoločne dohodli," uviedol minister. Je presvedčený o plnej politickej podpore kolegov.



Šaško podotkol, že sa s odborármi dohodli na celom rade ďalších konkrétnych opatrení. "Som presvedčený, že skutočne jednak zefektívnia systém, ale predovšetkým prispejú ku skutočnému a skokovému zlepšeniu transparentnosti. Od hospodárenia štátnych nemocníc, odtokov financovania cez materiálno-technické vybavenie, cez významné zmeny alebo pokrok v systéme vzdelávania až po lepšie pracovné podmienky pre zdravotnícky personál," ozrejmil Šaško.



Súčasťou zmluvy je aj dohoda, že vláda parlamentu predloží stiahnutie zákona o mimoriadnej situácii v celom jeho rozsahu. "Vláda vyhlasuje, že si neželá vznik mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, avšak musí zabezpečiť ochranu ústavných práv občanov na dostupnú zdravotnú starostlivosť. Zmluvné strany sa budú snažiť zabezpečiť ochranu ústavných práv občanov na dostupnú zdravotnú starostlivosť sociálnym dialógom," spresnil.



Minister zdravotníctva v piatok v mene vlády podpísal s Lekárskym odborovým združením zmluvu o nastolení sociálneho zmieru v zdravotníctve. Vláda sa v nej zaviazala k plneniu viacerých požiadaviek lekárskych odborárov. Rovnako k tomu, že o sporných bodoch budú obe strany ďalej rokovať. LOZ má zabezpečiť, aby lekári stiahli svoje výpovede. Nemocničným lekárom by sa podľa zmluvy mali zvyšovať platy podľa pôvodného stavu pred konsolidáciou.