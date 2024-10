Šaško ešte nepredstavil žiadne návrhy, rokovania s LOZ majú pokračovať

Bratislava 14. októbra (TASR) - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) zatiaľ Lekárskemu odborovému združeniu (LOZ) nepredstavil žiadne návrhy kompromisov v súvislosti s konsolidačnými opatreniami. Vypočul si ich požiadavky a argumenty a rokovania majú pokračovať. Vyplýva to z vyjadrenia šéfa lekárskych odborárov Petra Visolajského po stretnutí s ministrom.



"Toto bolo prvé stretnutie s novým ministrom. Uvítali sme ho vo funkcii, ponúkli sme mu pomoc pri zlepšovaní slovenského zdravotníctva a potom sme sa mu snažili predostrieť našich osem požiadaviek, ktoré viedli slovenských lekárov v nemocniciach do výpovedí," povedal Visolajský. Minister podľa jeho slov odborárom zatiaľ nepredstavil žiadne návrhy ani nedal žiadne prísľuby.



LOZ zároveň ministrovi zopakovalo ich návrh na konsolidáciu v zdravotníctve. "Ministerstvo môže nájsť budúci rok 308 miliónov eur a usporiť v systéme bez toho, aby sa to dotklo kvality alebo dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre pacientov," podotkol.



Visolajský dodal, že ak nedôjde k dohode s vládou, vyše 3200 lekárov z nemocníc z celého Slovenska je pripravených podať výpoveď z nadčasov. "Počty klasických výpovedí z pracovného pomeru budeme vedieť v najbližších dňoch," dodal.



Rovnako Slovenská komora zdravotníckych záchranárov po stretnutí s ministrom uviedla, že konkrétne návrhy riešení ešte nemá. "Vravel, že zatiaľ nemá ešte, samozrejme, vyrokované nič, musí sa stretnúť s pánom premiérom a s pánom ministrom financií, čiže dajú nám spätnú väzbu, ako to dopadne. (...) My sme mu svoj postoj jasne povedali, že na záchranárov sa siahať nemôže," povedal prezident komory František Majerský.



Minister začal v pondelok popoludní rokovania so zástupcami zdravotníkov. Verí, že pri návrhu konsolidačných opatrení nájdu kompromis. O možnostiach rokuje aj s ministrom financií Ladislavom Kamenickým (Smer-SD).



Zdravotníci naprieč celým sektorom odmietajú navrhnuté konsolidačné opatrenia v sektore zdravotníctva a vyzvali prezidenta SR Petra Pellegriniho, aby ich v súčasnom znení nepodpísal. Ten deklaroval, že prípadný podpis legislatívy bude závisieť od rokovaní vlády so zdravotníkmi.