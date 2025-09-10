< sekcia Slovensko
Šaško: K téme duševného zdravia sa uskutoční nadrezortné stretnutie
Verí, že návrh zákona o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti poslanci na stredajšom rokovaní 39. schôdze parlamentu schvália.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Vo štvrtok (11. 9.) sa k téme duševného zdravia uskutoční na pôde Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR nadrezortné stretnutie. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) to povedal novinárom v parlamente.
„Už zajtra sa na úrovni piatich ministrov stretávame u mňa na ministerstve zdravotníctva, tzn. ministerstvo vnútra, spravodlivosti, práce, školstva, zdravotníctva, spoločne s komisárom pre deti, kde budeme túto oblasť riešiť nadrezortne, čiže je to významný posun. Mám od toho naozaj veľké očakávania,“ priblížil Šaško.
Verí, že návrh zákona o psychologickej a psychoterapeutickej činnosti poslanci na stredajšom rokovaní 39. schôdze parlamentu schvália. Uviedol zároveň, že legislatívu plánuje do budúcna neustále „vylepšovať“. Podľa neho však jeden zákon nedokáže situáciu s dostupnosťou psychológov a psychoterapeutov vyriešiť komplexne. „Vieme, aká je dostupnosť napríklad pedopsychiatrov a rôznych ďalších povolaní, ale aj samotných lôžok v jednotlivých krajoch (...), napríklad v Košiciach to je jedna veľká nula,“ objasnil s tým, že v tejto súvislosti sa venujú aj stratégii rozvoja ľudských zdrojov v zdravotníctve, ktorú chce rezort predstaviť do konca roka.
Nová legislatíva má zlepšiť dostupnosť psychologickej a psychoterapeutickej starostlivosti. Prináša viaceré zmeny, ako možnosť poskytovať psychologické služby aj na voľnom trhu. Zákon má tiež zaviesť nadrezortnú pôsobnosť Slovenskej komory psychológov.
Súčasťou vládneho zákona by mali byť aj zmeny týkajúce sa prevádzkovania ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Tie sú súčasťou pozmeňujúceho návrhu Zdenka Svobodu (Hlas-SD), ktorý odobril parlamentný výbor pre zdravotníctvo. Úprava má zmeniť postup pri zrušení povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS alebo pri jeho nevydaní.
